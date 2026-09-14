Laserima ometali pilote dok su slijetali na Aerodrom "Nikola Tesla"

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore registrovala je više slučajeva ometanja aviona laserima tokom slijetanja na Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd, potvrđeno je za "Blic Biznis" iz SMATSA.

Kako "Blic Biznis" saznaje, od početka ljetnje sezone prijavljeno je ukupno 25 ovakvih incidenata u širem rejonu Beograda i perifernih naselja.

Laserski zraci usmjeravani su ka avionima u završnoj fazi prilaza, kada su letelice već bile pripremljene za slijetanje.

Iako do sada nijedna posada nije morala da obustavi slijetanje ili promjeni proceduru prilaza, iz SMATSA upozoravaju da ovakvi postupci predstavljaju ozbiljnu prijetnju bezbjednosti vazdušnog saobraćaja.

Za nešto više od tri mjeseca prijavljeno 25 slučajeva

Povod za pitanja "Blic Biznisa" bile su tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama da su nepoznate osobe više noći zaredom sa Mosta na Adi laserima ometale pilote tokom prilaza za slijetanje na pistu 30R beogradskog aerodroma.

Iz SMATSA su naveli da je Ada Ciganlija jedna od lokacija iz čijeg pravca je registrovan najveći broj slučajeva.

- U posljednjih nekoliko dana Kontrola letenja Srbije i Crne Gore registrovala je više slučajeva ometanja vazduhoplova laserom tokom slijetanja na Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd - naveli su za "Blic Biznis" iz SMATSA.

Tokom ljetnje sezone, odnosno od 1. juna do 12. septembra 2026. godine, na osnovu prijava posada vazduhoplova registrovano je ukupno 25 slučajeva ometanja laserom.

Incidenti su zabilježeni u širem rejonu Beograda i njegovih perifernih naselja, dok su se avioni nalazili u završnom prilazu za slijetanje.

Laseri najčešće dolazili iz četiri pravca

Najveći broj prijavljenih slučajeva registrovan je iz pravca Ade Ciganlije, Novog Beograda, Bežanijske kose i Batajnice.

U trenutku ometanja avioni su bili u konfiguraciji za slijetanje na visinama od 3.000 do 600 stopa i prilazili su pistama 30R, odnosno 12L.

To znači da su laserski zraci usmjeravani ka letjelicama tokom jedne od najosetljivijih faza leta, kada posada izvodi završne pripreme i manevre pred sletanje.

Svi registrovani slučajevi uredno su prijavljeni Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, u skladu sa propisanom procedurom.

Piloti nisu morali da prekidaju slijetanje

Uprkos velikom broju prijavljenih incidenata, nijedna posada do sada nije morala da obustavi sletanje, ponovi prilaz ili promjeni proceduru prilaza.

- Važno je naglasiti da do sada u ovim slučajevima nije bilo potrebe za obustavljanjem slijetanja ili promjenom procedure prilaza, ali ovakvi događaji predstavljaju ozbiljnu pretnju bezbjednosti i ne smiju se posmatrati kao bezazleni - upozorili su iz SMATSA.

Činjenica da nije bilo promjene procedure ne umanjuje ozbiljnost događaja, jer laserski zrak može da ugrozi sposobnost pilota da bezbedno upravlja avionom u ključnom trenutku leta.

Laser može privremeno da zaslepi članove posade

Usmjeravanje laserskog zraka prema avionu može da izazove privremeno zaslepljivanje i poremećaj vida članova posade.

Takvo ometanje je posebno opasno neposredno pred slijetanje, kada je koncentracija pilota usmjerena na upravljanje letjelicom, praćenje instrumenata, komunikaciju sa kontrolom letenja i bezbjedno spuštanje na pistu.

- Dejstvo lasera može izazvati privremeno zaslijepljivanje i ometanje vida članova posade, što u kritičnoj fazi leta, neposredno pred slijetanje, dodatno povećava njihovo radno opterećenje i može zahtijevati primjenu posebnih procedura - objasnili su iz SMATSA.

Zbog toga se ovakvi incidenti se tretiraju kao ozbiljno ugrožavanje bezbednosti posade i putnika.

Za usmeravanje lasera preti do 15 godina zatvora

Zakon o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije nalaže nultu toleranciju prema ovakvim postupcima.

Usmjeravanje lasera prema avionu ili helikopteru predstavlja teško krivično djelo za koje je predviđeno strogo kažnjavanje. Zaprećena kazna zatvora može da iznosi i do 15 godina.