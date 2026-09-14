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Tramp: Druge zemlje će nadoknaditi troškove Americi

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14.09.2026 19:32

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Предсједник Америке Доналд Трамп говори у Овалној соби Бијеле куће, у понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će zemlje koje nisu pomogle SAD u situaciji oko Ormuskog moreuza to nadoknaditi.

"Nafta teče kroz Ormuski moreuz. Zemlje svijeta, koje nam nisu bile od pomoći, trebalo bi i hoće da nadoknade SAD kada se sve ovo završi", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

SAD i Izrael su 28. februara počeli da gađaju ciljeve u Iranu, što je izazvalo uzvratne udare iranske strane.

Eskalacija sukoba dovela je do zastoja plovidbe kroz Ormuski moreuz, koji je ključni put snabdijevanja globalnog tržišta nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa.

Kao rezultat toga, cijene goriva su porasle u većini zemalja širom svijeta, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Ormuski moreuz

Amerika

Iran

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