Tramp: Druge zemlje će nadoknaditi troškove Americi

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će zemlje koje nisu pomogle SAD u situaciji oko Ormuskog moreuza to nadoknaditi.

"Nafta teče kroz Ormuski moreuz. Zemlje svijeta, koje nam nisu bile od pomoći, trebalo bi i hoće da nadoknade SAD kada se sve ovo završi", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

SAD i Izrael su 28. februara počeli da gađaju ciljeve u Iranu, što je izazvalo uzvratne udare iranske strane.

Eskalacija sukoba dovela je do zastoja plovidbe kroz Ormuski moreuz, koji je ključni put snabdijevanja globalnog tržišta nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa.

Kao rezultat toga, cijene goriva su porasle u većini zemalja širom svijeta, prenosi Srna.