Tramp: Druge zemlje će nadoknaditi troškove Americi

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će zemlje koje nisu pomogle SAD u situaciji oko Ormuskog moreuza to nadoknaditi.
"Nafta teče kroz Ormuski moreuz. Zemlje svijeta, koje nam nisu bile od pomoći, trebalo bi i hoće da nadoknade SAD kada se sve ovo završi", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".
SAD i Izrael su 28. februara počeli da gađaju ciljeve u Iranu, što je izazvalo uzvratne udare iranske strane.
Eskalacija sukoba dovela je do zastoja plovidbe kroz Ormuski moreuz, koji je ključni put snabdijevanja globalnog tržišta nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa.
Kao rezultat toga, cijene goriva su porasle u većini zemalja širom svijeta, prenosi Srna.
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