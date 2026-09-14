Logo

Kina: Usljed obilnih kiša evakuisano više od 42.000 ljudi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 17:45

Komentari:

0
На овој слици, насталој на основу снимка који је обезбједила телевизија NTV-NNN, види се особа која хода по киши док се тајфун „Долфин” приближава граду Наха у Јапану, у петак, 7. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/NTV-NNN via AP

Obilne padavine izazvane tropskim ciklonom i hladnim vazduhom zahvatile su južnu kinesku provinciju Hajnan, a vlasti su evakuisale više od 42.000 ljudi.

U okrugu Vužišan, dnevna količina padavina dostigla je 429,9 milimetara, oborivši rekord svih vremena, javila je Kineska centralna televizija-

Crveni meteo-alarm izdat je u regionu zbog prijetnje od poplava i klizišta.

Nastava u školama je obustavljena u 13 gradova i okruga, uključujući tri glavna turistička centra, dok je u nekoliko oblasti primjenjen poseban protokol, čime je obustavljen rad saobraćaja, preduzeća i turističkih atrakcija, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

Kina poplave

evakuacija

nevrijeme

spasavanje

crveni meteoalarm

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Svijet

Šta Tramp sluša dok leti: Njegova plejlista iznenadila novinare

3 h

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Netanjahu u posjeti Njujorku povodom Generalne skupštine UN

3 h

1
Енди Бурнам

Svijet

Umro otac Endija Bernama: Zbog bolesti nije znao da mu je sin postao britanski premijer

3 h

0
Војислав Савић: Стање шока

Svijet

Vojislav Savić: Stanje šoka

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Cvijanović: Zajedno, uprkos svemu, sada i zauvijek

20

33

Preminuo Bob Maki

20

29

Ljevica gubi podršku, Janša odolijeva, Pirc Musar više nije najpopularnija

20

20

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

20

03

Kuvar iz Hercegovine osumnjičen za podmetanje požara na Pelješcu, "motiv" mu bilo razočarenje u ljubavi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima