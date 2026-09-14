Kina: Usljed obilnih kiša evakuisano više od 42.000 ljudi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Obilne padavine izazvane tropskim ciklonom i hladnim vazduhom zahvatile su južnu kinesku provinciju Hajnan, a vlasti su evakuisale više od 42.000 ljudi.
U okrugu Vužišan, dnevna količina padavina dostigla je 429,9 milimetara, oborivši rekord svih vremena, javila je Kineska centralna televizija-
Crveni meteo-alarm izdat je u regionu zbog prijetnje od poplava i klizišta.
Nastava u školama je obustavljena u 13 gradova i okruga, uključujući tri glavna turistička centra, dok je u nekoliko oblasti primjenjen poseban protokol, čime je obustavljen rad saobraćaja, preduzeća i turističkih atrakcija, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
39
20
33
20
29
20
20
20
03
Trenutno na programu