Kina: Usljed obilnih kiša evakuisano više od 42.000 ljudi

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Foto: Tanjug/NTV-NNN via AP

Obilne padavine izazvane tropskim ciklonom i hladnim vazduhom zahvatile su južnu kinesku provinciju Hajnan, a vlasti su evakuisale više od 42.000 ljudi.

U okrugu Vužišan, dnevna količina padavina dostigla je 429,9 milimetara, oborivši rekord svih vremena, javila je Kineska centralna televizija- Crveni meteo-alarm izdat je u regionu zbog prijetnje od poplava i klizišta. Nastava u školama je obustavljena u 13 gradova i okruga, uključujući tri glavna turistička centra, dok je u nekoliko oblasti primjenjen poseban protokol, čime je obustavljen rad saobraćaja, preduzeća i turističkih atrakcija, prenosi Srna.

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