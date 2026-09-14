Ostojić za ATV: Srpskom narodu je jedinstvo neophodno za opstanak

Centralna svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, datuma koji zajedno obilježavaju Srbija i Republika Srpska, biće održana večeras u Sportskoj dvorani „Borik“ u Banjaluci, sa početkom u 20 časova, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.

Ovaj poseban dan se u Srbiji i Republici Srpskoj, obilježava u znak sjećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska sa saveznicima probila Solunski front u Prvom svjetskom ratu.

„Tri vrijednosti, koje obilježavamo danas su srpsko jedinstvo, sloboda i nacionalna zastava. Koristim priliku da svim Srbima, ma gdje oni živjeli i na kojim meridijanima, ma u kojoj zemlji svijeta, da li u matici Srbiji, našoj Republici Srpskoj, da li u Makedoniji, Crnoj Gori ili bilo gdje drugo, čestitam jedan veliki praznik, poželim i svu sreću i da narednih godina ovaj praznik obilježavamo u slobodi i miru“, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić za ATV.

Kako navodi Ostojić, pomenute tri vrijednosti, koje se danas obilježavaju, a koje se međusobno prepliću i koje su u svakom slučaju, kako on navodi, uslovljene, kada se govori o srpskom jedinstvu te je cilj obilježavanja predstavljanje jedinstva Srba, koji ima iste korijene, vrijednosti, tradiciju i kulturu, jezik i kulturu kao i običaje i značajne datume bez obzira gdje oni živjeli.

„Značajan broj nas živi u matici Srbiji, značajan i najveći u Republici Srpskoj, ali isto tako živimo u Republici Hrvatskoj, u Republici Sloveniji, i u Makedoniji i ogroman broj Srba danas živi u Crnoj Gori. Rasuti smo po svim zemljama svijeta i onim prekookeanskim, Australiji, Americi te Zapadnoj Evropi, Italiji, Njemačkoj. Ma gdje oni bili, današnji dan se obilježava“, poručuje Ostojić.

Jedinstvo je neophodno srpskom narodu, ne samo u smislu tradicije i kulture, kako poručuje Ostojić već je neophodno kako bi se preporodila krizna vremena, teški trenuci i stradanja, a kakvih je bilo u prošlosti srpskog naroda te su kroz jedinstvo i opstali.

„Čitav istorijski period otkako postojimo i živimo, a postojimo i živimo veliki broj vijekova unazad, ovdje u srcu, na Balkanu i non stop se borimo za svoje ideale, da sačuvamo naciju, a bez jedinstva, koje danas obilježavamo, sigurno da to nikada nismo mogli. A sloboda, kao najveća vrijednost za srpski narod, proklamovana još na Kosovu polju, Kosovskim zavjetom, gdje je vojska Cara Lazara, sveta vojska, svetog Cara Lazar u tom momentu između ovozemaljskog života u ropstvu i vaskrsenja života na nebu u slobodi izabrali da ako treba da vaskrsnu ili svi izginu, ali nisu, odbili su da žive u ropstvu i za njih je carstvo nebesko u slobodi bio ideal i taj ideal slobode proklamovan tad i tako prati nas kroz čitave vijekove“, rekao je Ostojić.

Srpski narod, kako navodi Ostojić dugi niz godina ide putem golgote kako bi opstao kroz odbrambene i oslobodilačke ratove i sačuvao život i slobodu.

„Nacionalna zastava, koja sve objedinjuje, i posebno sa aspekta nas, koji smo bili vojnici, kroz čitavu istoriju, mnogi koji su bili na bojnom polju poginuli su baš radi zastave. Vidite i sami da kroz vremena kada smo živjeli do ovih sada, veoma su turbulentna kao srpskom narodu, kome se osporava sve ono što je drugima dozvoljeno. I danas, povodom ovog praznika, razne su konotacije iz svijeta, kako do naših dojučerašnjih komšija da je ovo upereno protiv nekoga. Ovo današnje obilježavanje nije upereno ni protiv koga, mi na to imamo pravo i sa aspekta međunarodnih pravnih akata, konvencija i Dejtonskog sporazuma“, rekao je Ostojić.

Današnji dan je obilježavanje vrijednosti i svega onoga za šta su mnogi dali živote, kako navodi Ostojić.

„Onaj koji se ne sjeća svojih žrtva i onih koji su najviše dali za slobodu, za mir, Republiku Srpsku, Srbiju, nema nikakve šanse da ostane i rizikuje da nestane sa istorijske scene. Srce nas kao nacije je Kosovski boj i sloboda koja je takva proklamovana. Mi smo se kao narod opredijelili kao božiji narod, da idemo putem Hrista, golgote i stradanja i vječite borbe i to je jedini put kojim se može doći do Gospoda Boga i slobode i opstajemo na tom putu jer nas Bog čuva i nemamo drugi put. Nadam se da će sve naredne generacije ići istim putem i imati slobodu kao najveću vrijednost i čuvati nacionalnu zastavu, koja to objedinjuje“, poručuje Ostojić.