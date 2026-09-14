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Šeranić: Penzioneri imaju punu podršku Vlade

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14.09.2026 17:13

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Потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић, који је у Теслићу отворио завршни турнир 25. Шаховског првенства пензионера Републике Српске, изјавио је да пензионери имају пуну подршку Владе.
Foto: Srna

Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić, koji je u Tesliću otvorio završni turnir 25. Šahovskog prvenstva penzionera Republike Srpske, izjavio je da penzioneri imaju punu podršku Vlade.

Šeranić je rekao da se briga o penzionerima ogleda u redovnom i vanrednom usklađivanju iznosa penzija, jednokratnim novčanim isplatama, kao i banjskom liječenju.

On je istakao da Vlada Srpske, koja je i generalni pokrovitelj trodnevnog šahovskog turnira, ima odličnu saradnju sa Udruženjem penzionera Republike Srpske.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović rekao je da na turniru, koji će trajati do srijede, 16. septembra, učestvuje 121 takmičar.

On je zahvalio Vladi Republike Srpske na pokroviteljstvu.

Govoreći o položaju penzionera, istakao je da iznos penzija prati inflatorna i druga kretanja, te podsjetio na januarsko redovno usklađivanje od 6,45 odsto i nedavno vanredno od 3,55 odsto, kao i na jednokratnu novčanu pomoć.

Direktor Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić poručio je da Vlada svoje obaveze prema penzionerima isplaćuje na osnovu realnih parametara i sa dovoljno sredstava.

On je naveo da su u posljednjih 12 godina penzije usklađene 25 puta, od čega je 10 puta redovno godišnje, te 15 puta vanredno.

"Od januara nas očekuje novo redovno godišnje usklađivanje penzija i za mjesec ili dva znaćemo preliminarno koliko bi to procenata okvirno bilo", najavio je Milić.

Takmičenje se održava u hotelu "Kardijal".

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Alen Šeranić

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