Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Modriča ima potencijal za mnogo više i ljude koji s pravom očekuju da njihov kraj ide snažnije naprijed, poručuju iz SNSD-a.
Povjerenje koje SNSD ima u Modriči potvrđuje da ljudi prepoznaju dokazanu politiku, rad, borbu za Republiku Srpsku i odnos prema svakom njenom kraju i svakom čovjeku, objavljeno je na Iks profilu SNSD-a.
Modriča ima potencijal za mnogo više i ljude koji s pravom očekuju da njihov kraj ide snažnije naprijed.— SNSD (@SNSDDodik) September 14, 2026
Povjerenje koje SNSD ima u Modriči potvrđuje da ljudi prepoznaju dokazanu politiku, rad, borbu za Republiku Srpsku i odnos prema svakom njenom kraju i svakom čovjeku.
Tu… pic.twitter.com/Xbg5xTGLRk
Kako navode, pomenutu politiku predstavlja predsjednik stranke, Milorad Dodik, kandidat za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, kao i kandidat za srpskog člana Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, sa jasnim opredjeljenjem da Srpska i njen narod uvijek budu na prvom mjestu.
Želimo snažnu, uspješnu i slobodnu Republiku Srpsku, okupljenu oko svojih vrijednosti - porodice, vjere, tradicije i našeg identiteta. Samo ako ostanemo svoji i jedinstveni, možemo biti dovoljno jaki da sami odlučujemo o svojoj budućnosti.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 14, 2026
Hoćemo snažnu i razvijenu Modriču. Zato… pic.twitter.com/DqWbTDNxeb
"Povjerenje je čast, ali i velika obaveza. Naša obaveza je da svaki kraj Republike Srpske ima priliku da napreduje i da ljudi imaju kvalitetne uslove za život, porodicu i ostanak u svom mjestu", navode iz SNSD-a uz poruku:
"Uvijek uz NAROD
Uvijek uz SRPSKU"
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
4 h6
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
20
33
20
29
20
20
20
03
20
02
Trenutno na programu