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"Povjerenje je čast, ali i velika obaveza"

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14.09.2026 17:11

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СНСД Модрича трибина Избори 2026
Foto: X/SNSD

Modriča ima potencijal za mnogo više i ljude koji s pravom očekuju da njihov kraj ide snažnije naprijed, poručuju iz SNSD-a.

Povjerenje koje SNSD ima u Modriči potvrđuje da ljudi prepoznaju dokazanu politiku, rad, borbu za Republiku Srpsku i odnos prema svakom njenom kraju i svakom čovjeku, objavljeno je na Iks profilu SNSD-a.

Kako navode, pomenutu politiku predstavlja predsjednik stranke, Milorad Dodik, kandidat za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, kao i kandidat za srpskog člana Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, sa jasnim opredjeljenjem da Srpska i njen narod uvijek budu na prvom mjestu.

"Povjerenje je čast, ali i velika obaveza. Naša obaveza je da svaki kraj Republike Srpske ima priliku da napreduje i da ljudi imaju kvalitetne uslove za život, porodicu i ostanak u svom mjestu", navode iz SNSD-a uz poruku:

"Uvijek uz NAROD

Uvijek uz SRPSKU"

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Milorad Dodik

SNSD

Modriča

Izbori 2026

Republika Srpska

Komentari (2)

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