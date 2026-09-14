Modriča ima potencijal za mnogo više i ljude koji s pravom očekuju da njihov kraj ide snažnije naprijed, poručuju iz SNSD-a.

Povjerenje koje SNSD ima u Modriči potvrđuje da ljudi prepoznaju dokazanu politiku, rad, borbu za Republiku Srpsku i odnos prema svakom njenom kraju i svakom čovjeku, objavljeno je na Iks profilu SNSD-a.

Modriča ima potencijal za mnogo više i ljude koji s pravom očekuju da njihov kraj ide snažnije naprijed.



Povjerenje koje SNSD ima u Modriči potvrđuje da ljudi prepoznaju dokazanu politiku, rad, borbu za Republiku Srpsku i odnos prema svakom njenom kraju i svakom čovjeku.



Tu… pic.twitter.com/Xbg5xTGLRk — SNSD (@SNSDDodik) September 14, 2026

Kako navode, pomenutu politiku predstavlja predsjednik stranke, Milorad Dodik, kandidat za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, kao i kandidat za srpskog člana Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, sa jasnim opredjeljenjem da Srpska i njen narod uvijek budu na prvom mjestu.

Želimo snažnu, uspješnu i slobodnu Republiku Srpsku, okupljenu oko svojih vrijednosti - porodice, vjere, tradicije i našeg identiteta. Samo ako ostanemo svoji i jedinstveni, možemo biti dovoljno jaki da sami odlučujemo o svojoj budućnosti.



Hoćemo snažnu i razvijenu Modriču. Zato… pic.twitter.com/DqWbTDNxeb — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 14, 2026

"Povjerenje je čast, ali i velika obaveza. Naša obaveza je da svaki kraj Republike Srpske ima priliku da napreduje i da ljudi imaju kvalitetne uslove za život, porodicu i ostanak u svom mjestu", navode iz SNSD-a uz poruku:

"Uvijek uz NAROD

Uvijek uz SRPSKU"