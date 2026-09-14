Škrbić dobio priznanje u SAD

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Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci prof. dr Ranko Škrbić dobitnik je godišnje nagrade Američke sekcije Međunarodne akademije za kardiovaskularne nauke (IACS) za zapažene rezultate u naučnoistraživačkom radu u 2026. godini.
Nagrada je Škrbiću uručena na završnoj ceremoniji godišnje konferencije Američke sekcije IACS, koja je od 9. do 11. septembra održana u Luivilu, u saveznoj državi Kentaki.
Međunarodna akademija za kardiovaskularne nauke okuplja naučnike iz SAD i Kanade koji se bave istraživanjima u oblasti kardiovaskularne medicine, a ovogodišnjoj konferenciji prisustvovali su i istaknuti naučnici iz Evrope, Južne Amerike i Indije.
Priznanje predstavlja značajno međunarodno naučno dostignuće Škrbića, ali i priznanje radu tima istraživača Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.
"Učešće na konferenciji i dobijena nagrada doprinijeće većoj međunarodnoj vidljivosti naučnoistraživačkog rada Univerziteta u Banjaluci i njegovoj promociji u međunarodnoj akademskoj zajednici", saopštio je Univerzitet u Banjaluci.
Pored Škrbića, na konferenciji su nagrađeni i članovi Evropske sekcije IACS-a prof. dr Vladimir Jakovljević i prof. dr Nevena Jeremić sa Univerziteta u Kragujevcu.
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