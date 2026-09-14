Macut: Jedinstvo srpskog naroda uvijek prisutno

Autor:ATV redakcija
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Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas u Banjaluci da je jedinstvo srpskog naroda uvijek prisutno i da Srbija i Republika Srpska sarađuju intenzivno u svim oblastima.
"Okupili smo se danas u Banjaluci da proslavimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To je veliki praznik srpskog naroda koji slavimo zbog naše bratske povezanosti i u svakom drugom pogledu. Ovaj prostor deli reka, ali je narod sa jednom dušom", rekao je Macut na konferenciji za novinare nakon sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem.
Republika Srpska
Minić i Macut u Banjaluci: Sastanak uoči obilježavanja Dana srpskog jedinstva
On je ponovio da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum.
"Želimo da sarađujemo sa svima u regionu, što jeste veličina srpskog bića. Razgovarali smo o planovima i o onome što nas povezuje u privredi, infrastrukturi, obrazovanju, nauci i svemu što se odnosi na naše odnose", dodao je Macut.
On kaže da će na narednoj sjednici vlada Srbije i Srpske biti prilika da se konkretnije razgovara o dodatnim modalitetima saradnje, prenosi Srna
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