Macut: Jedinstvo srpskog naroda uvijek prisutno

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas u Banjaluci da je jedinstvo srpskog naroda uvijek prisutno i da Srbija i Republika Srpska sarađuju intenzivno u svim oblastima.

"Okupili smo se danas u Banjaluci da proslavimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To je veliki praznik srpskog naroda koji slavimo zbog naše bratske povezanosti i u svakom drugom pogledu. Ovaj prostor deli reka, ali je narod sa jednom dušom", rekao je Macut na konferenciji za novinare nakon sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem.

Republika Srpska Minić i Macut u Banjaluci: Sastanak uoči obilježavanja Dana srpskog jedinstva

On je ponovio da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum.

"Želimo da sarađujemo sa svima u regionu, što jeste veličina srpskog bića. Razgovarali smo o planovima i o onome što nas povezuje u privredi, infrastrukturi, obrazovanju, nauci i svemu što se odnosi na naše odnose", dodao je Macut.

On kaže da će na narednoj sjednici vlada Srbije i Srpske biti prilika da se konkretnije razgovara o dodatnim modalitetima saradnje, prenosi Srna