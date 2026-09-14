Minić i Macut u Banjaluci: Sastanak uoči obilježavanja Dana srpskog jedinstva

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

Osim ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira, sastanku prisustvuju ministri pravde, poljoprivrede, za evropske integracije, te omladine i sporta Srpske i Srbije, kao i generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

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Sastanak se održava u Sjedištu Vlade Republike Srpske, uoči centralnog obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koje zajednički organizuju vlade Srpske i Srbije.

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Nakon sastanka, Minić i Macut obratiće se medijima.