Dušan V. Urošević: Moramo češće da volimo svoju otadžbinu

Umjetnički direktor i dirigent Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske, Dušan V. Urošević poručio je da je jako važno da češće volimo svoju otadžbinu i da se češće sjetimo ko smo i šta smo.

"To je jako važno, prije svega kulturološki, prije svega kroz ovakve praznike mi možda nekad i zaboravljeni identitet počinjemo malo više da njegujemo, moramo češće da se sjetimo ko smo i šta smo, moramo češće da volimo svoju otadžbinu, moramo češće da razmišljamo šta to mi kao pojedinac možemo da uradimo za nju", rekao je za ATV Urošević, te dodao:

"Ono što ja nekako volim kod ovog naroda, ovdje u Banjaluci, u Krajini jeste ta misaona razboritost, mnogo je sve vrlo jasno rečeno i borba je stalna, nema veze o čemu se radi, narod je nekako borben", poručio je Urošević.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.