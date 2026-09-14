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Minić: Srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim i boljim

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14.09.2026 19:03

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da Srbe jedinstvo treba činiti jačim i boljim.

Minić je novinarima rekao da mu je velika čast što je zajedno sa njim u Banjaluci danas, uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, premijer Srbije Đuro Macut, te gosti, ministri i ostali građani Srbije.

"Ovo nije samo jedan dan u kalendaru, ovo baštinimo sve vrijeme. Srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim i boljim", poručio je Minić.

On je ocijenio je da je saradnja Republike Srpske sa Srbijom sve bolja, pogotovo u posljednje vrijeme.

"Ovo su velike stvari koje su predsjednici organizovali. Naše jedinstvo se proširilo i na kulturnu i svaku drugu saradnju. Na osnovu ove saradnje treba da budemo i veći i jači", naglasio je Minić, prenosi Srna

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Srbija

Vlada Republike Srpske

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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