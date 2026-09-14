Minić: Srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim i boljim

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da Srbe jedinstvo treba činiti jačim i boljim.
Minić je novinarima rekao da mu je velika čast što je zajedno sa njim u Banjaluci danas, uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, premijer Srbije Đuro Macut, te gosti, ministri i ostali građani Srbije.
"Ovo nije samo jedan dan u kalendaru, ovo baštinimo sve vrijeme. Srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim i boljim", poručio je Minić.
Veliko je zadovoljstvo dočekati premijera Srbije u Banjaluci na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.— Savo Minić (@minic_savo) September 14, 2026
Isti narod, ista trobojka i ista ljubav prema slobodi povezuju nas rijekom Drinom. pic.twitter.com/UWYYB464hh
On je ocijenio je da je saradnja Republike Srpske sa Srbijom sve bolja, pogotovo u posljednje vrijeme.
"Ovo su velike stvari koje su predsjednici organizovali. Naše jedinstvo se proširilo i na kulturnu i svaku drugu saradnju. Na osnovu ove saradnje treba da budemo i veći i jači", naglasio je Minić, prenosi Srna
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