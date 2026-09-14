1.608- Broj nestalih koje Republika Srpska i danas traži

1.608 – to je broj nestalih koje Republika Srpska i danas traži. Među onim koji još čekaju informacije o sudbini svojih najbližih je Milica Tubić, koja svog sina Milana traži već 31 godinu.

Nestao je 1995. godine. Kaže, nadu sve teže pronalazi. Ista bol prati i Živku Gunjević, majku poginulog Trive Gunjevića, koji je stradao na bihaćkom ratištu 1994. godine. Kroz pjesme koje mu posvećuje, kaže, pronalazi razlog da živi.

"Tražili smo ga gore i nekidan smo prolazili kroz bunareve, tamo gdje je on bio i zadnji put sam ga vidjela tamo na Manjači, svaki put se isplačem. Svaki dan sve više i više gubim nadu kako je otišla ova institucija u Federaciju mi više nemamo izgleda ni malo da ćemo naći naše najmilije", rekla je Milica Tubić, majka nestalog Milana Tubića.

"Pišem, o njemu i izdala sam dvije knjige i drugi razlog mislim ima ih mnogo naravno da čovjek živi i da bude pozitivan jeste da se odazivam na ovakve skupove i imam osjećaj gdje god se pojavi njegovo ime da sam nešto učinila, ali bol ostaje ista", rekla je Živka Gunjević, majka poginulog Trive Gunjevića.

Za 18 godina rada Instituta za nestala lica BiH pronađeni su i identifikovani posmrtni ostaci samo 83 lica. Među nestalim je 351 žena i desetoro djece. Nestalo je 975 civila i 608 srpskih boraca. Njihovi posmrtni ostaci mogli bi se nalaziti u masovnim i pojedinačnim grobnicama, dok se za brojne i dalje ne zna ni gdje im je trag.

"Za svih ovih 18 godina do sada je pronađeno ukupno 83 posmrtna ostatka i isto toliko identifikovano, identifikovan je nešto veći broj ali ta tijela su pronađena ranije upravo zato tražimo od institucija da se ovim pitanjem pozabave malo više i da zajedno sa nama formiramo kancelariju koja će se na entitetskom nivou baviti samo i isključivo traženjem nestalih", rekla je Isidora Graograc, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Mlade generacije moraju čuvati sjećanje na nestale i poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, kako njihova žrtva ne bi bila zaboravljena, ističe Marko Romić.

"Posebno ohrabruje što je veliki broj djece iz škola u Banjaluke i Republike Srpske zato što ukoliko budući potomci ne budu pamtili ono što je odbrambeno-otadžbinski rat ukoliko ne budu pamtili div heroje i te za čijim posmrtnim ostacima tragamo njihova žrtva će biti uzaludna", rekao je Marko Romić, savjetnik predsjednika Republike Srpske.

Na Spomen-kosturnici na Novom groblju u Banjaluci položeni su vijenci, a u Hramu Hrista Spasitelja služen je parastos. Vijenci su položeni i na Centralnom spomen-obilježju. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se čuvaju u spomen-kosturnicama u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.