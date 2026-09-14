Vučić: Ostavku podnosim 27. septembra

Ostavku na mjesto predsjednika podnijeću 27. septembra, vjerno sam služio Srbiji i građanima, borbeno i posvećeno, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Da vas obavijestim. 27. septembra ću podneti ostavku na mjesto predsjednika. Obratiću se te večeri ljudima, zahvaliti im na podršci. Najduže sam bio i predsjednik Republike otkada je višestranački sistem uspostavljen u našoj zemlji. Ja to bez građana ove zemlje ne bih mogao. Jedino što mogu da kažem to je da sam vjerno služio Srbiji, vjerno služio građanima ove zemlje, vjerno, marljivo, posvećeno, borbeno", rekao je Vučić gostujući na TV Pink.

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Dodao je da onda ide u predizbornu kampanju kao običan građanin.

"Nabavio sam i kamionče, imam svoj auto. Nabavio sam i neku kamp kućicu, pošto neću moći da spavam svuda. Ići ću u najudaljenija sela, pa do kasno kad ostanem. Ima još mnogo sela. Ima još hiljade i hiljade sela u kojima nisam bio. Hoću da obilazim i urbana mjesta, u svaki grad hoću da odem, ispred prodavnice, ispred diskoteke, da razgovaram s ljudima", rekao je Vučić.

Dodao je da će i kao građanin razgovarati sa svima i da nema problem sa tim.