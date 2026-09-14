Operisan Saša Kovačević

Samo tri dana nakon operacije, pjevač je održao koncert u Majdanpeku, iako trpi jake bolove, zbog čega je veći dio nastupa proveo sjedeći na stolici.

Sa longetom na nozi, Saša je izašao na binu i pred publikom izveo svoje poznate hitove. Iako je zbog zdravstvenog stanja mogao da otkaže nastup, odlučio je da ispoštuje publiku i održi koncert.

Podrška koju je dobio od prisutnih dodatno mu je olakšala nastup, a pevač je uprkos bolovima uspeo da održi koncert do kraja.

Uskoro dobija sina

Podsjetimo, Saša i njegova partnerka Zorana u početku su krili vijest o trudnoći, a pevač je ranije govorio o tome da li priželjkuje dječaka ili devojčicu.

- Trudili smo se da neko vrijeme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vijest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je Saša, a onda je otkrio koji pol deteta priželjkuje.

- E, vidi, neko bi trebao da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako volio da dobijem djevojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i cijeli taj proces sazrijevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i cijeli taj period mi je bio prelijep sa ženskim djetetom. Volio bih da je djevojčica, ali ako bude dječak, biću srećan - rekao je pjevač, prije nego što su uslijedile vijesti o nasljedniku.

Par je nedavno otkrio pol bebe i saznao da čekaju dječaka.

(Blic)