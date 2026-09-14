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Umro otac Endija Bernama: Zbog bolesti nije znao da mu je sin postao britanski premijer

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14.09.2026 17:03

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Енди Бурнам
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung, Pool

Roj Bernam, otac britanskog premijera Endija Bernama, preminuo je u 85. godini poslije duge i teške borbe sa Alchajmerovom bolešću.

Britanski premijer Bernam otkazao je sve svoje obaveze u ponedeljak i utorak nakon smrti svog oca, saznaje Independent.

Bernam je u ponedjeljak popodne trebalo da ugosti biznis lidere u Dauning stritu 10.

Premijer je ranije govorio o tome da njegov otac Roj Bernam, koji je živio u domu za stare, zbog Alchajmerove bolesti nije bio svjestan da će njegov sin postati premijer.

"To je tužno, jer bi bio ponosan", rekao je Bernam tokom leta za Tajms.

"Ja na to gledam ovako, to je i njegov uspjeh. Uspjeh cijele porodice, iako on toga nije svjestan", dodao je Bernam.

Bernam se takođe obavezao da će se "uhvatiti u koštac" sa reformom sistema socijalne zaštite za odrasle, oslanjajući se na iskustvo svog oca koji je boravio u domu.

On je ranije opisao "urušeni sistem socijalne zaštite u Engleskoj kao najgore od svih mogućih rešenja" i rekao da je to "ogroman" prioritet za građane.

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Tagovi :

Endi Bernam

Alchajmerova bolest

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