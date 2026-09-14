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Minić: Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje

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14.09.2026 22:52

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Саво Минић
Foto: ATV

Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje, poručuje predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Centralna svečanost obilježavanja Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, večeras je održana u Banjaluci, u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije.

Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Dan srpskog jedinstva

Prisutni su bili i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, narodni poslanici, kao i nekoliko hiljada građana.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Srbija

Drina

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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