Minić: Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje

Autor:ATV redakcija
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Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje, poručuje predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.
Centralna svečanost obilježavanja Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, večeras je održana u Banjaluci, u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije.
Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje. pic.twitter.com/UBHvNfscEG— Savo Minić (@minic_savo) September 14, 2026
Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.
Prisutni su bili i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, narodni poslanici, kao i nekoliko hiljada građana.
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