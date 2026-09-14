Druga polovina septembra donosi velike promjene ovim znakovima

Druga polovina septembra biće sve samo ne mirna za neke horoskopske znake. Promjene koje se već neko vrijeme naziru konačno bi mogle da postanu stvarnost, a odluke koje su dugo odlagane više se neće moći pomjeriti po strani.

Neki će imati novi početak u ljubavi, drugi će imati preokret na poslu, a biće i onih koji će odlučiti da potpuno promjene svoje prioritete.

To su znaci da bi ostatak septembra mogao donijeti najveće promjene.

Blizanci

U drugoj polovini mjeseca, Blizanci bi mogli osjetiti snažnu potrebu da se izvuku iz svoje rutine. Situacija kojom nisu zadovoljni već neko vrijeme mogla bi ih konačno podstaći na konkretan potez. Za neke će se to odnositi na posao i nove poslovne mogućnosti, dok bi drugi mogli da donesu važnu odluku vezanu za njihov privatni život.

Posebno će im biti važno da ne donose odluke samo zato što drugi to od njih očekuju. Ako poslušaju sopstvene želje, kraj mjeseca bi mogao da izgleda potpuno drugačije od njegovog početka.

Djevica

Djevice mogu shvatiti da više ne žele da gube vrijeme na veze, obaveze i situacije koje im crpe energiju. Druga polovina septembra im donosi priliku da postave jasnije granice i konačno reše ono što dugo odlažu.

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Promjene možda neće biti dramatične na prvi pogled, ali bi mogle imati veliki uticaj na njihov svakodnevni život. Neke Djevice će odlučiti da promene način rada, druge će se distancirati od osobe sa kojom se više ne slažu, a neke će jednostavno odlučiti da posvete više vremena sebi.

Škorpija

Škorpije ulaze u period u kojem jedna neočekivana vijest ili razgovor mogu pokrenuti niz događaja. Ono što su smatrali bezbjednim moglo bi se promijeniti, ali to ne mora biti loša stvar. Neplanirani razvoj situacije mogao bi ih usmjeriti ka nečemu što im više odgovara.

Na ljubavnom planu moguća su važna priznanja i razgovori, dok bi na poslu mogli dobiti priliku koja zahtijeva da izađu iz svoje zone udobnosti. Biće važno da se ne drže starih planova samo zato što su im poznati.

Jarac

Jarčevi obično vole da imaju jasan plan, ali druga polovina septembra bi ih mogla natjerati na improvizaciju. Moguća je promjena vezana za posao, finansije ili dugoročni cilj kojem su bili potpuno posvećeni.

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Neki će shvatiti da put kojim su išli više nije onaj kojim žele da nastave. Umjesto da to vide kao neuspjeh, možda će to prepoznati kao priliku za novi početak. Odluka koju donesu do kraja mjeseca mogla bi imati posljedice koje će osjećati dugo vremena.

Riba

Za Ribe, najveće promjene bi mogle biti vezane za veze. Nešto što je dugo ostajalo neizrečeno konačno bi moglo da ispliva na površinu, primoravajući ih da odluče šta zaista žele od određene osobe.

Slobodne Ribe bi mogle da upoznaju nekoga ko će brzo privući njihovu pažnju, dok bi oni u vezi mogli da počnu ozbiljnije da razgovaraju o budućnosti. Istovremeno, postaće manje tolerantne prema vezama u kojima ne dobijaju onoliko koliko daju, prenosi Indeks.