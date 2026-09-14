Golman iz devete lige Engleske odbio da postane kralj

Džordž Dezmond Kamurasi je običan golman i kapiten engleskog amaterskog kluba SE Dons, ali je nedavno dobio neverovatnu priliku života.

Tridesetšestogodišnjak zapravo pripada ugandskoj kraljevskoj porodici Toro.

Krajem avgusta, njegov mlađi rođak i prethodni vladar je iznenada preminuo, nakon čega je Komitet za sukcesiju pokrenuo izbor novog monarha.

Kao prvog i glavnog kandidata za preuzimanje trona u Ugandi, članovi ovog odbora izdvojili su iskusnog engleskog golmana.

Iako kralj nema klasičnu političku moć, njegova uloga je izuzetno važna za kulturni i društveni život zemlje.

Kamurasi se našao u velikoj dilemi i zatražio je dodatno vrijeme da se konsultuje sa suprugom i poslovnim partnerima iz Londona.

Kraljevski odbor nije želio predugo da čeka na njegovu konačnu odluku, pa je engleski amater na kraju odustao od prestola.

"Zbog ličnih obaveza, ne mogu da preuzmem ovu odgovornost“, rekao je Kamurasi, predajući krunu Edvardu Rukidiju Kijanangomi.

Neproglašeni kralj Ugande sada se vratio svojoj uobičajenoj londonskoj rutini i branjenju u devetoj ligi engleskog fudbala.