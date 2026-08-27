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Horor kakav se ne pamti: Oteo djevojku i 4 godine je u štali silovao i lomio joj kosti

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 13:35

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Хорор какав се не памти: Отео дјевојку и 4 године је у штали силовао и ломио јој кости
Foto: Youtube / Pokój Zbrodni

Poljak Mateuš J., star 35 godina, osumnjičen je da je 30-godišnju ženu koju je upoznao na sajtu za upoznavanje, četiri godine držao zatočenu u štali, silovao i mučio, pisao je britanski „Telegraf“.

Njih dvoje su se upoznali preko interneta, a onda je 2019. godine djevojka otišla u posjetu Mateušu u malo selo u blizini Glogova na zapadu Poljske.

Tužioci su rekli da žrtva nije imala pristup struji, vodi, toaletu ili higijenskim potrepštinama. Četiri godine je provela u štali u kojoj su nekada bile životinje. Niko od komšija osumnjičenog nije ništa posumnjao.

Žrtva je ispričala da ju je, ako ne ispuni njegova seksualna očekivanja, tukao, mučio i izgladnjivao. Navodno se porodila u obližnjem mjestu Nova Sol, a on ju je natjerao da dijete da na usvajanje.

„Nisam mogla da kažem istinu ljekarima“

„Nisam mogla da kažem istinu ljekarima. Bojala sam se, a on mi je prijetio da će biti gore ako se žalim“, rekla je oštećena.

Tokom boravka u zatočeništvu je još nekoliko puta bila hospitalizovana zbog različitih dislokacija i povreda. Kada je ponovo bila u bolnici, upozorila je ljekare, koji su pozvali policiju.

Mateuš J., poznat kao „poljski Fricl“, nakon hapšenja u avgustu 2024. godine suočio se sa optužbama za koje je po poljskom zakonu zaprijećena maksimalna kazna do 25 godina zatvora.

S obzirom na to da pravosudni procesi za ovako teška krivična djela (višegodišnje zatočeništvo, silovanje sa posebnom surovošću i fizičko mučenje) u Poljskoj traju veoma dugo i podrazumijevaju opsežna psihijatrijska i forenzička vještačenja, on je po hapšenju zadržan u strogom pritvoru.

Strani mediji ovog 35-godišnjaka nazivaju „poljskim Friclom“. Jozef Fricl je, podsjetimo, jedan od najozloglašenijih austrijskih kriminalaca, koji je svoju kćerku držao 24 godine u podrumu ispod kuće. Za to vrijeme rodila je sedmoro djece.

(Mondo)

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Tagovi :

seksualno zlostavljanje

Silovanje

Poljska

nasilje nad ženama

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