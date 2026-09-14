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Podrška AfD-u dostigla 30 odsto

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14.09.2026 22:41

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Чланови странке АфД славе испред натписа „све је могуће“ након првих резултата на предизборној забави „Алтернативе за Њемачку“ (АфД) након избора у покрајини Саксонија-Анхалт у Магдебургу, источна Њемачка, у недјељу, 6. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Rejting podrške stranci Alternativa za Njemačku /AfD/ prvi put je dostigao 30 odsto, što je za 10 odsto više u odnosu na konzervativni blok Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije /CDU/CSU/, prenosi list "Velt".

Istraživanje koje je sprovela kompanija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja GMS pokazalo je da je samo 20 odsto ispitanika spremno da glasa za CDU/CSU. Konzervativci su izgubili tri procentna poena u odnosu na slično istraživanje sprovedeno sredinom jula.

S druge strane, rejting AfD-a porastao je za dva odsto. Zeleni su na trećem mjestu sa 14 odsto podrške.

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Za Socijaldemokratsku partiju Nemačke i stranku Levica /Die Linke/ glasalo bi po 11 odsto ispitanika.

Ostale stranke ne bi prešle cenzus od pet odsto, prenosi Srna.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 9. do 14. septembra, a obuhvatilo je 1.009 ispitanika, prenio je TASS.

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