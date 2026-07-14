"Bošnjaci svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej"

Autor:ATV redakcija
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Da li su to Bošnjaci odustali od sadašnje zastave Federacije BiH, kada toliko prizivaju ratnu zastavu i žale što je njeno isticanje zabranjeno u Republici Srpskoj?, pitao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej, a u Srpskoj nema mjesta obilježju pod kojim su Srbi ubijani", poručio je Dodik na Iksu, te je dodao:
Da li su to Bošnjaci odustali od sadašnje zastave Federacije BiH, kada toliko prizivaju ratnu zastavu i žale što je njeno isticanje zabranjeno u Republici Srpskoj?— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 14, 2026
Svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej, a u Srpskoj nema mjesta obilježju pod kojim su Srbi ubijani.
I upravo…
"I upravo svakodnevne žalopojke najbolje odslikavaju tragediju BiH, u kojoj bošnjačka politika ni poslije 30 godina nije odustala od ratnih pokliča i ratnih zastava".
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