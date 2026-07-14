"Bošnjaci svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej"

Da li su to Bošnjaci odustali od sadašnje zastave Federacije BiH, kada toliko prizivaju ratnu zastavu i žale što je njeno isticanje zabranjeno u Republici Srpskoj?, pitao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej, a u Srpskoj nema mjesta obilježju pod kojim su Srbi ubijani", poručio je Dodik na Iksu, te je dodao:

Da li su to Bošnjaci odustali od sadašnje zastave Federacije BiH, kada toliko prizivaju ratnu zastavu i žale što je njeno isticanje zabranjeno u Republici Srpskoj?



Svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej, a u Srpskoj nema mjesta obilježju pod kojim su Srbi ubijani.

I upravo… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 14, 2026

"I upravo svakodnevne žalopojke najbolje odslikavaju tragediju BiH, u kojoj bošnjačka politika ni poslije 30 godina nije odustala od ratnih pokliča i ratnih zastava".