Počela obuka pripravnika sudske policije

Autor:ATV redakcija
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U Upravi za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske počela je obuka za pripravnike Sudske policije Republike Srpske.
Ovo je prva klasa koja će realizovati obuku u trajanju od osam nedjelja po posebnom nastavnom planu u Policijskoj akademiji, saopštio je MUP na društvenim mrežama.
Tokom trajanja obuke kadeti za pripravnike Sudske policije će u potpunosti biti integrisani u dnevni raspored rada zajedno sa kadetima 29. klase Policijske akademije.
Obuci je pristupilo 20 najbolje rangiranih kandidata koji su izabrani između 150 ukupno prijavljenih, prenosi Srna
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