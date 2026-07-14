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Počela obuka pripravnika sudske policije

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 09:43

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У Управи за полицијско образовање Министарства унутрашњих послова Републике Српске почела је обука за приправнике Судске полиције Републике Српске.
Foto: MUP Republike Srpske/Facebook

U Upravi za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske počela je obuka za pripravnike Sudske policije Republike Srpske.

Ovo je prva klasa koja će realizovati obuku u trajanju od osam nedjelja po posebnom nastavnom planu u Policijskoj akademiji, saopštio je MUP na društvenim mrežama.

Tokom trajanja obuke kadeti za pripravnike Sudske policije će u potpunosti biti integrisani u dnevni raspored rada zajedno sa kadetima 29. klase Policijske akademije.

Obuci je pristupilo 20 najbolje rangiranih kandidata koji su izabrani između 150 ukupno prijavljenih, prenosi Srna

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Tagovi :

Sudska policija RS

Republika Srpska

Policija

Kadeti MUP Srpske

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