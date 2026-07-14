Počela obuka pripravnika sudske policije

U Upravi za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske počela je obuka za pripravnike Sudske policije Republike Srpske.

Ovo je prva klasa koja će realizovati obuku u trajanju od osam nedjelja po posebnom nastavnom planu u Policijskoj akademiji, saopštio je MUP na društvenim mrežama.

Tokom trajanja obuke kadeti za pripravnike Sudske policije će u potpunosti biti integrisani u dnevni raspored rada zajedno sa kadetima 29. klase Policijske akademije.

Obuci je pristupilo 20 najbolje rangiranih kandidata koji su izabrani između 150 ukupno prijavljenih, prenosi Srna