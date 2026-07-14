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Vučković: 25,7 miliona KM na računima Fonda solidarnosti krajem 2025.

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 11:15

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Jasminka Vučković
Foto: Fond Solidarnosti/screenshot

Stanje na računima Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu na kraju prošle godine iznosilo je 25.730.581 KM, rekla je direktor ovog fonda Jasminka Vučković.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za 2025. godinu, Vučkovićeva je navela da su prihodi i primici planirani budžetom za prošlu godinu iznosili 15.469.175 KM, dok su ostvareni u iznosu od 12.367.328 KM što predstavlja 90,42 odsto planiranog.

Vučkovićeva je istakla da su primici po osnovu avansa za 2025. godinu ostvareni u iznosu od 2.052.099 KM.

Prema njenim riječima, rashodi i izdaci bili su planirani u iznosu od 15.469.175 KM, dok su evidentirani u iznosu od 12.335.197 KM, što je 79,74 odsto od plana.

"Oscilacija u odnosu na planirane rashode nalazi se na stavci doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog osiguranja na kojoj je planirano 1.790.000 KM dok je ostvareno 3.376.045 KM", pojasnila je Vučkovićeva.

Narodni poslanici razmotrili su ovaj izvještaj, prenosi Srna

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Jasminka Vučković

Fond solidarnosti

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

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