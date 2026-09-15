Sudarili se čamac i vodeni taksi: Muškarac proglašen moždano mrtvim, za njegovom suprugom se traga

Mladi Italijan (25) proglašen je moždano mrtvim nakon što se njihov čamac sudario sa vodenim taksijem u Veneciji, dok se njegova supruga (26), državljanka Brazila, i dalje vodi kao nestala.

Nesreća se dogodila u subotu ujutru, prije izlaska sunca, u kanalu između ostrva Tesera i aerodroma Marko Polo u Veneciji.

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Prema dosadašnjim informacijama, italijanski ribar iz Burana putovao je malim čamcem sa svojom brazilskom suprugom kada su se sudarili sa vodenim taksijem.

Dvadesetpetogodišnjak je u sudaru zadobio tešku traumatsku povredu mozga, kao i druge povrede.

Hitno je prevezen u bolnicu, gdje je operisan i potom liječen na odjeljenju intenzivne njege. Ljekari su pokušali da mu spasu život, ali bez uspjeha.

Mladić je u međuvremenu proglašen moždano mrtvim.

Njegova supruga Gabrijela i dalje se vodi kao nestala. Za sada je pronađena samo njena torbica.

U akciji pronalaženja učestvuju ronioci, vatrogasci i karabinjeri, uz podršku helikoptera. Oštećeni i potonuli čamac mladog ribara je lociran i biće izvučen iz vode, nakon čega će biti detaljno pregledan.

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Prema prvim informacijama, u dijelu kanala u kojem se dogodila nesreća nema kamera koje bi zabilježile sudar.

Vozač vodenog taksija rekao je istražiocima da prije udara nije vidio nijedan drugi čamac.

Zbog toga uzrok nesreće za sada nije poznat. Karabinjeri su obezbijedili vodeni taksi, dok će stručnjaci nakon izvlačenja drugog plovila pokušati da utvrde kako je došlo do sudara.

Prema pisanju brazilskih i italijanskih medija, stradali mladić je Šon Mikijeli, dok se njegova supruga zove Gabrijela Kverino.

Brazilski portal „Metropoles“ navodi da se par vjenčao prije samo tri mjeseca.

Njih dvoje upoznali su se upravo u Veneciji, gradu u kojem su kasnije započeli zajednički život.

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Gabrijela navodno već oko dvije godine živi u Italiji, potvrdila je njena sestra Marija Eduarda na društvenim mrežama.

Ona trenutno pokušava da doputuje u Italiju kako bi pomogla u potrazi za svojom sestrom.

(Telegraf.rs)