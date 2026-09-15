Hapšenje u Zvorniku: Muškarac izvrijeđao policajce

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Lice G.M. iz Zvornika uhapšeno je zbog sumnje da je vrijeđalo policijske službenike.

Iz Policijske uprave Zvornik su saopštili da je ovo lice narušilo javni red i mir vrijeđanjem policajaca, kao i da je nakon upozorenja da prestane nastavilo da čini prekršaj. Banja Luka Manji udes napravio kolaps u banjalučkom naselju Protiv njega biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

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