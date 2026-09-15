Logo

Hapšenje u Zvorniku: Muškarac izvrijeđao policajce

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 09:28

Komentari:

0
Хапшење у Зворнику: Мушкарац извријеђао полицајце
Foto: ATV

Lice G.M. iz Zvornika uhapšeno je zbog sumnje da je vrijeđalo policijske službenike.

Iz Policijske uprave Zvornik su saopštili da je ovo lice narušilo javni red i mir vrijeđanjem policajaca, kao i da je nakon upozorenja da prestane nastavilo da čini prekršaj.

Судар у Гундулићевој улици

Banja Luka

Manji udes napravio kolaps u banjalučkom naselju

Protiv njega biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Policija

PU Zvornik

Komentari (0)

Više iz rubrike

овце стадо животиње

Hronika

Uhapšen zbog krađe 20 ovaca iz tora

3 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Automobil sletio sa puta: Tri osobe povrijeđene

4 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

U blizini policijske stanice izgorjela dva automobila

5 h

0
Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима

Hronika

Policija u Novom Gradu oduzela zastave s ljiljanima

13 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Stevandić: Srpsko jedinstvo i kultura ne poznaju nikakve granice

12

37

Ministarstvo poslalo oštro upozorenje: Sudija se skinuo u tange pred djevojčicama

12

36

Vučić: Sloboda je najveća vrijednost koju jedan narod može da ima

12

35

Susret mladih na mostu: Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

12

24

Novi snimak haosa u Banjaluci: Kako je krenula drama na pješačkoj stazi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima