Planirate na more: Imamo više dobrih vijesti za vas

Dok se veliki dio Evrope polako oprašta od ljeta, na pojedinim dijelovima Mediterana kupaći kostimi još neko vrijeme neće završiti u ormaru.

Za one koji planiraju tek sada da idu na more imamo više dobrih vijesti.

Temperatura i te kako ugodnih će biti još, a cijene su već počele da padaju.

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Posebno zanimljiv primjer je Kipar, gdje septembar praktično još nema mnogo veze sa jeseni.

Na obali se dnevne temperature tokom ovog mjeseca uglavnom kreću između 29 i 32 stepena, dok temperatura mora dostiže 28 do 29 stepeni. Kiša je i dalje rijetka, a sunčanih sati ima između deset i 11 dnevno. Čak i krajem septembra temperature uz more najčešće ostaju između 28 i 30 stepeni.

More kao zagrijani bazen

Zanimljivo je da upravo more predstavlja jedan od najvećih aduta kasnog odmora na Kipru. Mediteran se tokom ljeta postepeno zagrijava, pa voda u septembru može biti jednako topla ili čak toplija nego tokom jula i avgusta.

Početkom ovog septembra temperatura površine mora oko Kipra dostizala je 29 stepeni. Turistička sezona pritom nije završena – hoteli, restorani, plažni barovi, izleti brodom i druge turističke usluge rade normalno, kako je prenio "Sajprus mejl".

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Mijenja se, međutim, struktura gostiju. Sa završetkom školskih raspusta smanjuje se broj porodica sa djecom, pa plaže i hoteli postaju nešto mirniji.

A počinje da se mijenja i račun.

Podaci o cijenama hotela na Kipru za 2026. pokazuju da je prosječna osnovna cijena smještaja pala sa oko 184 dolara u avgustu na 169 dolara u septembru, odnosno za oko osam odsto.

Kod vila je razlika bila još izraženija: medijalna cijena analiziranih objekata pala je sa 552 evra po noći u avgustu na 409 evra u septembru – oko 26 odsto.

Naravno, to ne znači da će svaki turista ostvariti toliku uštedu, jer konačna cijena zavisi od termina, lokacije i trenutka rezervacije, ali pokazuje koliko izlazak iz glavne sezone može da promijeni računicu.

A šta ako odmor pomjerite čak za oktobar? Tu priča postaje još zanimljivija.

Analiza turističkih ponuda za oktobar 2026. obuhvatila je 439 aranžmana za 30 destinacija, uz isti kriterijum – avionski aranžman za dvije odrasle osobe i boravak od sedam do 14 dana.

Najjeftinije pronađene ponude bile su za Grčku, od 180 evra po osobi. Na Kritu se u oktobru može očekivati oko 24 stepena tokom dana i more od približno 23 stepena.

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Turska je u analizi startovala od 224 evra, uz oko 27 stepeni u Antaliji i more od približno 25 stepeni. Malta je bila dostupna od 234 evra, uz dnevnih 25 i temperaturu mora oko 23 stepena.

Riječ je o ponudama sa polascima sa različitih aerodroma u centralnoj Evropi, pa ove iznose ne treba posmatrati kao cijene aranžmana iz Srbije.

Kipar – najbolji balans

Ipak, kada se ne gleda samo najniža cijena, već kombinacija troška, temperature mora i dostupnosti letova, Kipar je dobio najvišu ukupnu ocjenu za oktobar – 78 od mogućih 100 bodova.

Najjeftinije ponude u analiziranoj bazi počinjale su od 247 evra, dok je dugoročni oktobarski prosjek za područje Larnake i Aja Nape oko 28 stepeni tokom dana i približno 25 stepeni u moru.

Drugim riječima, dok se u velikom dijelu Evrope već traži jakna, ovdje odmor još može da izgleda gotovo kao usred ljeta.

Ni Sicilija nije daleko. Analiza za Italiju pokazuje ponude od 261 evro, uz oktobarskih 27 stepeni u Kataniji i more oko 23 stepena.

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Za one kojima je toplota važnija od blizine i cijene, izbor postaje još širi. U egipatskoj Hurgadi dugoročni oktobarski prosjek iznosi čak 32 stepena, uz more od oko 27, dok je u Dubaiju prosečna dnevna temperatura oko 37, a mora čak 31 stepen.

Manje gužve, niže cijene i ljeto koje traje

Kasni odmor, naravno, nosi i određeni rizik. Vrijeme na Mediteranu u oktobru nije jednako pouzdano kao u julu, a razlike između sjevera i juga postaju sve izraženije.

Ipak, za putnike koji nisu vezani za školske raspuste računica može biti vrlo zanimljiva. Kipar je možda najbolji primjer: tokom septembra praktično zadržava ljetne uslove, a i u oktobru prosječna dnevna temperatura ostaje oko 28 stepeni.

Zato oni koji ovog ljeta nisu stigli do mora možda i nisu zakasnili. U pojedinim destinacijama mogli bi da dobiju toplu vodu, sunce i manje gužve, a da za smještaj ili aranžman izdvoje manje nego turisti koji su iste kofere pakovali u špicu sezone.

(Srpska info)