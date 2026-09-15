Podesite radijatore u septembru da bi računi za struju tokom zime bili manji: Evo šta treba uraditi

Septembar je idealan trenutak da se panelni radijtori pripreme za hladnije mjesece.

Umjesto da se temperatura tokom zime stalno ručno povećava i smanjuje, stručnjaci preporučuju precizno programiranje rada prema dobu dana i prema tome da li je neko kod kuće.

Ljubav i seks Otkrivena tajna privlačnosti: Muškarci su potpuno ludi za ovim ženama

Ključ je u tome da radijator ne rade jače nego što je potrebno, već da rade pametnije. Snižavanje temperature tokom noći i dok nema nikoga u stanu može smanjiti prosječnu temperaturu u prostoru, a samim tim i potrebu za grijanjem. Snižavanje sobne temperature za jedan stepen može donijeti uštedu energije od oko 5 do 7 odsto.

Zašto baš septembar?

Septembar je pogodan za testiranje jer još ima vremena da se utvrdi koliko se prostorije brzo zagrijavaju, koliko dugo zadržavaju toplotu i kada treba uključiti grijanje da bi ujutru bilo prijatno.

Ako se sve podešava tek u novembru, promjene mogu biti nagle i teže za prilagođavanje.

Tri režima koja stručnjaci koriste

Osnovu čine tri režima: kada ste kod kuće, tokom noći i kada ste odsutni.

Kada ste kod kuće, temperatura se podešava na 20–21 °C.

Noću na 17–18 °C, okvirno od 22.30 do 6.30.

Radnim danima dok nema nikoga na 15–17 °C.

Ekonomija Cijene nafte i gasa na tržištu ponovo rastu

Da jutro ne bi bilo hladno, zagrijevanje se može uključiti 30–60 minuta prije ustajanja. Ako grijalica ima funkciju “otvoren prozor”, treba je aktivirati kako uređaj ne bi nepotrebno radio tokom provjetravanja.

Važna je i preciznost termostata

Panelni radijator može pokazivati temperaturu koja odstupa od stvarne za 1–2 °C. Stručnjaci zato mogu da je uporede sa referentnim termometrom i podese odstupanje u meniju, ako uređaj to omogućava. Preciznije mjerenje znači i precizniju regulaciju temperature.

Prije programiranja treba ukloniti prašinu sa lamela i provjeriti da li oko grijalice ima dovoljno prostora. Zavjesama i namještajem ne treba blokirati protok vazduha.

Kod starijih uređaja može se razmotriti zamjena klasičnog termostata elektronskim ili Vi-Fi modelom. Senzor temperature treba držati dalje od promaje i direktnog sunca, a u nekim prostorima može se koristiti i zidni termostat za kontrolu pojedinačnih zona.

Koliko može da se uštedi?

Uz noćno i dnevno snižavanje temperature, prosječna temperatura tokom dana može biti niža za 2–3 stepena. To može smanjiti potrošnju za grijanje za 10–20 odsto, u zavisnosti od izolacije, veličine prostora i vremenskih uslova.

Scena Bukti porodični rat Male Cane i kćerke Andrije Bajića: "Oproštaja nema"

Efekat se može zamisliti kao da je grijalica od 1.000 W isključena nekoliko sati dnevno. Kada se takav režim primjenjuje tokom sezone, razlika u potrošnji postaje vidljivija.

Kada mijenjati panelnu grijalicu?

Ako je uređaj stariji od 10–12 godina, moguće je da nema nedjeljni program, funkciju “otvoren prozor” i precizniju regulaciju.

Noviji modeli sa PID regulacijom i aplikacijama mogu omogućiti stabilniju temperaturu i manje oscilacije. Neki se mogu povezati sa pametnom kućom i upravljanjem potrošnjom prema cijeni električne energije.

Bezbjednost na prvom mjestu

Panelne grijalice su fiksni električni uređaji. Za priključivanje, zamjenu termostata i nove strujne krugove treba angažovati električara ako niste sigurni u postupak. Grijalicu ne treba prekrivati niti zaklanjati namještajem, a čisti se pažljivo usisivačem ili mekom četkom.

Dječija zaštita, zaštita od pregrijavanja i drugi sigurnosni elementi moraju ostati funkcionalni. Panelne grijalice ne treba priključivati preko produžnih kablova.

Scena Darko Lazić se oštro oglasio nakon snimka napada na influenserku

Jedan radijator možete podesiti već večeras

Najjednostavniji način da se provjeri da li ovakav režim odgovara domaćinstvu jeste da se počne od jedne grijalice. U dnevnoj sobi može se podesiti temperatura od 20 do 21 stepen, noćni režim na 18 stepeni i napraviti nedjeljni program.

Nakon toga treba obratiti pažnju na to kakva je temperatura u prostoriji ujutru oko 7 časova. Ako je hladno, vrijeme početka zagrevanja može se pomerati u intervalima od 15 do 30 minuta.

Kada se pronađe odgovarajuće podešavanje, isti princip može se primjeniti i u ostalim prostorijama, prenosi Houz.no.