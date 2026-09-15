UIO otkrila kada bi moglo doći do prvog povrata PDV-a

Autor:ATV redakcija
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Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH saopštila je da su i preostale tri institucije, sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile uslove i obezbijedile UIO pristup svojim informacionim sistemima, tako da bi u naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
Kako su naveli iz UIO BiH, stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
“Riječ je o Poreskoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i Vladi Brčko distrikta BiH, sa kojima je UIO u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka”, rečeno je iz UIO BiH.
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Izuzetno je, kako su dodali, važno što su i posljednje tri institucije uspjele obezbijediti tehnički pristup svojim sistemima, pišu "Nezavisne".
“Na ovaj način kompletirana je infrastruktura koja je neophodna da Uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele BiH i početi sa donošenjem rješenja”, rekli su iz UIO BiH.
UIO očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u narednih 24 sata, tokom kojeg će, kako su naglasili, biti otklonjeni svi evenutalni nedostaci, te bi u naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
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