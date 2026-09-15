UIO otkrila kada bi moglo doći do prvog povrata PDV-a

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH saopštila je da su i preostale tri institucije, sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile uslove i obezbijedile UIO pristup svojim informacionim sistemima, tako da bi u naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.

Kako su naveli iz UIO BiH, stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Tehnička razmjena

“Riječ je o Poreskoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i Vladi Brčko distrikta BiH, sa kojima je UIO u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka”, rečeno je iz UIO BiH.

Republika Srpska Cvijanović: Jedinstvo je naša snaga, sloboda naša svetinja

Izuzetno je, kako su dodali, važno što su i posljednje tri institucije uspjele obezbijediti tehnički pristup svojim sistemima, pišu "Nezavisne".

Evenutalni nedostaci

“Na ovaj način kompletirana je infrastruktura koja je neophodna da Uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele BiH i početi sa donošenjem rješenja”, rekli su iz UIO BiH.

UIO očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u narednih 24 sata, tokom kojeg će, kako su naglasili, biti otklonjeni svi evenutalni nedostaci, te bi u naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.