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Karan: Zabrana preleta premijeru Srbije - čin privatizacije institucija BiH

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15.09.2026 10:59

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Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Foto: SRNA

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je odluka Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara da zabrani prelet premijeru Srbije Đuri Macutu čin privatizacije institucija BiH, prije svega spoljne politike, ali da takvi potezi mogu samo da osnaže srpski narod da koristi kapacitete na nivou BiH.

Karan je napomenuo i da je Ministarstvo ovim činom prekršilo Bečku konvenciju u diplomatskim odnosima.

"Oni su narušili dobre diplomatske odnose prema Srbiji i to je veoma nekorektan politički potez, ali i mnogo više od toga. Oni na taj način žele da pokažu svoj negativni, netolerantna čak i neprijateljski stav prema Srbiji", izjavio je Karan novinarima u Banjaluci.

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On je naveo da ovakvi potezi političkog Sarajeva mogu samo da osnaže srpski narod da koristi sve svoje kapacitete na nivou BiH, gdje se ne može donijeti nijedna relevantna odluka bez srpskog glasa.

"Ovo nas takođe vraća na to da moramo još snažnije koristimo naše specijalne veze, ali i naše pravo da se nijedna ovakva odluka ne može donijeti bez konstitutivnog naroda, u ovom slučaju bez srpskog naroda", rekao je Karan.

Negativan aspekt ovog poteza Karan vidi i u tome što se dešava kada Srpska i Srbija obilježavaju zajednički praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

"Ovim činom se želi da odvojiti nacionalno biće Republike Srpske od Srbije, te da nas spriječe da obilježavamo naše zajedničke praznike", rekao je Karan.

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Karan je ukazao da Srbija, sa druge strane, pokazuje svoju diplomatsku smirenost i dalje pozivajući na poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković juče je odbio zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macut trebalo da stigne u Banjaluku, zbog toga što nije poslat na vrijeme.

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Tagovi :

Siniša Karan

Đuro Macut

Bosna i Hercegovina

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