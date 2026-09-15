Novi obračun u opoziciji: Ko završava političku karijeru nakon izbora?

Ko treba da se povuče iz politike nakon izbora - pitanje je koje je dovelo do novog obračuna u opozicionim stranka, a glavni akteri su SDS-ov Mladen Bosić i Zagorka Grahovac iz Liste za pravdu i red.

Bosić je najprije rekao da Nebojša Vukanović treba da se povuče iz trke za člana Predsjedništva, a ako to ne uradi onda u slučaju neuspjeha treba da se povuče iz politike.

Uslijedio mu je oštar odgovor Zagorke Grahovac, koja je Bosića upitala ko se povukao iz politike nakon svih neuspjeha SDS-a na izborima u prethodne dvije decenije.

"SDS je nekada bio najjača politička stranka u Republici Srpskoj, a SNSD je gotovo dvije decenije na vlasti. Za sve to vrijeme mijenjali ste predsjednike i kandidate i gubili izbore, ali ja se ne sjećam da je iko poslije poraza rekao: ja sam odgovoran i zato završavam političku karijeru. Na prošlim izborima vaš kandidat Mirko Šarović izgubio je od Željke Cvijanović sa više od 100.000 glasova razlike. Ko je tada snosio političku odgovornost? Ko je morao da ode iz politike? Niko", poručila mu je Grahovac i dodala:

"I sada ljudi koji iza sebe imaju čitav niz izbornih poraza govore Vukanoviću da se povuče i, ako ih ne posluša, treba da završi političku karijeru".

Ona smatra da je SDS trebalo da moli Nebojšu Vukanovića da se kandiduje.

"Napravio je političku organizaciju praktično ni iz čega, bez načelnika, direktora, javnih preduzeća i velike stranačke infrastrukture i postao jedan od najprepoznatljivijih i najborbenijih opozicionih političara. Umjesto da razmišljate kako da tu energiju pretvorite u pobjedu, ponašate se kao da vama pripada pravo da određujete ko smije biti kandidat, a svi ostali treba da se sklone. Upravo zato bih pitala: na osnovu čega SDS-u pripadaju oba kandidata? Na osnovu izbornih rezultata? Snage koju je nekada imao? Ili dogovora stranačkih rukovodstava?", pita Grahovac i dodaje:

"Nebojša nije tražio da SDS ostane bez kandidata. Lista za pravdu i red podržava Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske. Mi, dakle, kažemo: podržaćemo vašeg kandidata za jednu od dvije najvažnije funkcije, a vaš odgovor nama treba da bude: vaš kandidat za drugu funkciju neka se povuče? Pa kakav je to kompromis? Pogotovo jer se za Vukanovićevu kandidaturu znalo mjesecima prije kandidature Marinka Božovića. Zašto je onda rješenje moralo biti da se povuče Vukanović? Zašto nije bilo obrnuto?".

Dalje je Bosiću poručila da bi za njega trebalo da važi isti kriterijum odgovornosti koji sam postavlja pred Vukanovića.

"I vi, gospodine Bosiću, niste samo posmatrač koji analizira situaciju, kako se predstavljate. Učestvovali ste u razgovorima i pokušajima da se Vukanović povuče. Zato kriterijum odgovornosti koji postavljate njemu mora važiti i za vas. Kažete da, po vašoj procjeni, Marinko Božović ima veće šanse. U redu. To je vaša procjena. Nije rezultat izbora, nije istraživanje javnog mnjenja i nije glas građana. A ako vi imate pravo na svoju procjenu, imam i ja na svoju", kaže i dodaje:

"Po mojoj procjeni, da ste 2022. pitali opozicione birače žele li Mirka Šarovića ili Nebojšu Vukanovića, kandidat bi bio Vukanović. Ne tvrdim da znam da bi tako bilo, jer građane niste ni pitali. Upravo je to poenta. I ne mislim ni danas da podrška nekoliko stranačkih rukovodstava znači da Marinko Božović ima veću podršku opozicionih birača. Na osnovu čega to tvrdite? Imate li istraživanje? Imate. Ali problem je što istraživanje ne govori ono što vi tvrdite. Jer jedno je podrška stranačkih rukovodstava, a sasvim drugo podrška birača".

Na kraju je upitala Bosića ko će snositi odgovornost ako Vukanović bude imao više glasova od SDS-ovog Marinka Božovića.

"Ako Vukanović izgubi, kažete da treba da snosi odgovornost i završi političku karijeru. A ako dobije više glasova od Marinka Božovića – ko će onda snositi političku odgovornost? Hoće li oni koji su danas tražili da se Vukanović povuče reći: pogriješili smo, sada se mi povlačimo? I da ne ispadne da odgovornost tražim samo od drugih – i ja preuzimam odgovornost za ovaj tekst. Pišem ga na svoju ruku i stojim iza svake napisane riječi. A o tome ko ima, a ko nema šanse, ko treba da ostane u politici, a ko da ode, ne odlučuje ni Mladen Bosić, ni SDS, ni Vukanović, ni ja. Odlučuju birači. I možda će upravo oni pokazati kome je vrijeme tek došlo, a kome je odavno bilo vrijeme da preuzme odgovornost", zaključila je Grahovac.