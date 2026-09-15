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Opasan virus hara Srbijom: Više oboljelih u teškom stanju

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15.09.2026 10:59

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Foto: Tanjug/AP/Rick Bowmer

U Srbiji je otkriveno još 6 novih slučajeva groznice Zapadnog Nila, što sada čini ukupno 43 zaraženih osoba od ovog virusa koji prenose komarci. I gotovi svi su teško oboljeli.

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Srbije je, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 13. septembra, registrovano ukupno 43 slučajeva obolijevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 40 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

Институт за јавно здравство РС

Zdravlje

Oglasio se Institut za javno zdravstvo Srpske o opasnom virusu

Među oboljelima je 28 osoba muškog i 15 osoba ženskog pola. Prosječna starost oboljelih je 66,6 godina - navode u Institutu "Batut".

(B92)

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virus Zapadnog Nila

Srbija

virus

Bolest

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