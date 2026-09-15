Opasan virus hara Srbijom: Više oboljelih u teškom stanju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Srbiji je otkriveno još 6 novih slučajeva groznice Zapadnog Nila, što sada čini ukupno 43 zaraženih osoba od ovog virusa koji prenose komarci. I gotovi svi su teško oboljeli.
Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Srbije je, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 13. septembra, registrovano ukupno 43 slučajeva obolijevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 40 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.
Zdravlje
Oglasio se Institut za javno zdravstvo Srpske o opasnom virusu
Među oboljelima je 28 osoba muškog i 15 osoba ženskog pola. Prosječna starost oboljelih je 66,6 godina - navode u Institutu "Batut".
(B92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Srbija
16 h0
Srbija
17 h0
Srbija
17 h0
Najnovije
Najčitanije
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Trenutno na programu