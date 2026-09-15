Opasan virus hara Srbijom: Više oboljelih u teškom stanju

U Srbiji je otkriveno još 6 novih slučajeva groznice Zapadnog Nila, što sada čini ukupno 43 zaraženih osoba od ovog virusa koji prenose komarci. I gotovi svi su teško oboljeli.

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Srbije je, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 13. septembra, registrovano ukupno 43 slučajeva obolijevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 40 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

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Među oboljelima je 28 osoba muškog i 15 osoba ženskog pola. Prosječna starost oboljelih je 66,6 godina - navode u Institutu "Batut".

(B92)