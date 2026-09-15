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U Srbiji rodilo više od 3.000 maloljetnica: Ljekar uputio upozorenje

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15.09.2026 13:33

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Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори
Foto: pexels/Luis Becerra Fotógrafo

Više od 3.000 tinejdžerki u Srbiji su postale majke, a 31 djevojčica porodile su se prije 15. godine. Ove zabrinjavajuće podatke saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje "milan Jovanović Batut".

Da li se sa djecom u Srbiji dovoljno razgovara o seksualnoj edukaciji, zašto se tinejdžerke javljaju ljekaru kada je već kasno i do kojih zdravstvenih i psiholoških problema dovode rane trudnoće?

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Ginekolog Dejan Filimonović kaže za TV Prva da mladi danas imaju neograničen broj informacija i da je problem jer ne postoji filter. Takođe, dodao je, da postoji veliki broj medikamenata za prekid trudnoće, kao i veliki broj privatnih ordinacija u kojima se vrši abortus, i da se tako "rješavaju problemi trećeg lica".

"Ali, mladi nemaju informaciju šta će poslije, šta sa bebom, i tu se prave drastične razlike. Na jednoj strani imamo grupaciju kojima je sasvim normalno da ostanu trudne sa 16 godina, dok s druge strane imamo gradske djevojčice koje to kriju i kada nastupa psihološki problem u odnosu sa roditeljima, majkom. Imam utisak da je i roditeljima i djeci neprijatno da otvoreno razgovaraju o seksulanom obrazovanju", pojasnio je on.

Dodaje da se dešavaju situacije da roditelji sakriju trudnoću svog maloljetnog djeteta, ali i oni koji je odreknu svog djeteta kad se to desi. Podsjeća da su maloljetničke trudnoće podjednako rizične kao i one u poznim godinama majke.

Na pitanje kako upoznati djecu sa seksualnim odnosima, koliko je potrebno biti i fizički i emotivno spreman, a posebno o trudnoći za koju treba biti sasvim zreo, ginekolog Filimonović kaže da nemanje vremena za svoju djecu je pogrešan izgovor.

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Savjetuje roditeljima da razgovoraju sa svojom djecom šta seksualni odnosi i na kraju trudnoća nose sa sobom.

Govoreći o fiziologiji maloljetničkih trudnoća ginekolog kaže da djevojčica prije svega nije dovoljno razvijena

karlica je mala i često se takve trudnoće završvaju carskim rezom, uz mogućnost raznih hromozomopaija.

"Tijelo devojčice od 16 godine nije dovoljno razvijeno za porođaj", istakao je on.

Savjetuje mladima da je najidealnije imati djecu kad je neko fizički i psihički spremni, ali i materijalno sposobni. Ali, ne savjetuje prekid trudnoće, čak i maloljetničkih.

(B92)

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Srbija

trudnoća

porodilište

beba

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