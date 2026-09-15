Užas u selu Opaljenik: Pronađeno tijelo sa dvije prostrelne rane na glavi

U selu Opaljenik u blizini Ivanjice pronađeno je tijelo M. P. (41), potvrđeno je za "Telegraf.rs".

Pod kakvim se tačno okolnostima dogodila ova tragedija zvanično još uvijek nije poznato.

Prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena, na tijelu nesrećnog muškarca uočene su povrede u predjelu glave nastale usljed dejstva vatrenog oružja, odnosno dva ispaljena metka. Mještani navode da je M. P. živio sam.

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Pripadnici policije su odmah po prijavi izašli na teren i obezbijedili mesto događaja. U toku je detaljan uviđaj kojim rukovodi nadležno tužilaštvo, a koji bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti i utvrdi da li je riječ o zločinu ili nesrećnom slučaju.

Više detalja o ovom slučaju biće poznato po okončanju uviđaja i sprovedene istrage.

(Telegraf)