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Košarac: Delegacija EU svrstala se isključivo na jednu stranu u BiH

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15.09.2026 14:02

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac poručio je Delegaciji EU da ne drži lekcije o Dejtonskom sporazumu, Ustavu i vladavini prava jer su izgubili svaki kredibilitet da se predstavljaju kao nepristrasan partner.

Košarac je naveo da su upravo Luiđi Soreka i Delegacija EU otvoreno podržavali antidejtonsko djelovanje i pravno nasilje Kristijana Šmita, rušenje dejtonskog ustavnog poretka, gaženje demokratske volje srpskog naroda i politički progon legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske.

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"Zato su izgubili svaki kredibilitet da se predstavljaju kao nepristrasan partner. Svrstali su se isključivo na jednu stranu u BiH i to gotovo uvijek protiv Republike Srpske i interesa srpskog naroda", istakao je Košarac.

On je podsjetio da je Republika Srpska nastala 9. januara 1992. godine u miru, odbranjena je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a Dejtonskim sporazumom dobila je međunarodnu potvrdu svog postojanja i svojih ustavnih nadležnosti.

Napomenuo je da je Dejton jasno utvrdio da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da svako ko podriva tu ravnotežu ne brani Dejton nego ga ruši.

"Gospodo iz Delegacije EU, Republika Srpska ima svoj ustavni kapacitet i neće odustati ni od jedne nadležnosti koja joj pripada po Ustavu. Ne postoji politički pritisak, niti bilo kakav proces koji nas može natjerati da se odreknemo svojih ustavnih prava", naveo je Košarac na "Instagramu".

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Istakao je da oni ne poštuju politiku Srpske, naglasivši da se Srpska mora poštovati.

"Srpska ne traži ništa više od onoga što joj je Dejtonom zagarantovano, ali neće pristati ni na milimetar manje", kategoričan je Košarac, prenosi Srna.

Iz Delegacije EU naveli su da "čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet BiH".

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Tagovi :

Staša Košarac

Savjet ministara BiH

Evropska unija

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