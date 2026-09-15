Novi i kvalitetniji uslovi: Zeljković obišao radove na izgradnji novog terena FK BSK

"Radovi traju već dvije godine i, iako smo se u međuvremenu susretali sa brojnim izazovima, uspjeli smo da ih prevaziđemo i privedemo ovaj važan projekat završnici", istakao je Zeljković.

Dodao je da je vještačka trava već stigla, a trenutno se završava završni sloj pripremnih radova.

Ističe da već naredne sedmice počinje njeno postavljanje, čime će teren dobiti svoj konačni izgled.

"FK BSK je jedan od starih i tradicionalnih banjalučkih klubova. Kao prvak Republike Srpske, ove godine napravio je veliki iskorak i izborio plasman u Premijer ligu BiH. Novi i kvalitetniji uslovi za trening i igranje utakmica značiće mnogo za dalji uspjeh i razvoj kluba, posebno za rad sa mladim igračima i stvaranje novih generacija fudbalera", istakao je Zeljković.