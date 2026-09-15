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Dodiku i Kojiću upućene prijetnje, Uprava za borbu protiv terorizma istražuje slučaj

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15.09.2026 15:19

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Предсједник Милорад Додик, обраћање новинарима након завршетка здружене војне вјежбе са бојевим гађањем "Победник 2026".
Foto: SRNA

Poslanik SNSD-a u PD PSBiH Milorad Kojić prijavio je MUP-u Republike Srpske prijetnje upućene njemu i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na društvenim mrežama.

U MUP Republike Srpske za ATV je potvrđeno da su zaprimili prijavu i da po njoj postupa Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma.

"MUP Srpske u skladu sa zakonom preduzima sve mjere i radnje na identifikaciji osobe koja je uputila prijetnje", navode u MUP RS.

Ирнес Хубијар

Hronika

Irnes Hubijar pritvoren zbog prijetnji terorizmom Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku

Prema saznanjima ATV-a, Kojiću i Dodiku se pomenuto lice javilo putem društvenih mreža uputivši im prijetnje.

"Bošnjaci svoju ideologiju zasnivaju na tvrdnji da je BiH njihova i da za Srbe nema mjesta. Poručujem da za Srbe itekako ima mjesta i da će se boriti za svoja ognjišta", kaže Kojić za ATV i poručuje da vjeruje u MUP Republike Srpske da će profesionalno i u skladu sa zakonom preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi rasvijetlili ovaj slučaj.

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Tagovi :

prijetnje

Milorad Dodik

Milorad Kojić

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