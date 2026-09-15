Logo

Minić: Želimo da srpsko jedinstvo bude što veće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 14:18

Komentari:

3
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas u Beogradu da Srbija i Srpska žele da srpsko jedinstvo bude što jače.

Minić je podsjetio da je sinoćnjoj svečanoj akademiji u Banjaluci povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istaknuto da je Srbima neophodno jedinstvo koje se gradi u slobodi i uz svoju zastavu.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Srbija i Srpska jedinstvom iskazuju svoju snagu

- Sinoć u Banjaluci, danas u Beogradu, sutra opet u Beogradu, jednostavno, svakim bićem našim želimo da to srpsko jedinstvo bude što veće - rekao je Minić novinarima nakon što je prisustvovao dodjeli odlikovanja u Palati Srbija zaslužnim pojedincima i institucijama.

On je napomenuo da je na skupu u Banjaluci sinoć rečeno i da Republika Srpska i Srbija predstavljaju jedinstven otadžbinski prostor.

- Ovdje imamo sve isto kao i u Banjaluci. Treba to da čuvamo i gajimo u slobodi - rekao je Minić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na ceremoniji u Beogradu uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Delegacija EU svrstala se isključivo na jednu stranu u BiH

Ceremoniji u Palati Srbija prisustvovali su i predsjednik Milorad Dodik i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsjednici skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić i Nenad Stevandić, kao i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Prisutni su bili i predstavnici Srba iz regiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

premijer Republike Srpske

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Komentari (3)

Pročitajte više

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir o pucnjavi u Istočnom Sarajevu: Traga se za jednim od vođa kriminalne grupe

2 h

3
Жупљанин: Срби са обје стране Дрине могу бити поносни - јединство никада није било снажније

Republika Srpska

Župljanin: Srbi sa obje strane Drine mogu biti ponosni - jedinstvo nikada nije bilo snažnije

2 h

0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац разговарао са директором Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Недељком Ћорићем о процесу акредитације ИРБ-а код Зеленог климатског фонда.

Republika Srpska

Košarac i Ćorić o procesu akreditacije kod Zelenog klimatskog fonda

3 h

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић

Republika Srpska

Bojić: Srpski narod ne treba ničije odobrenje da govori o svom stradanju

3 h

1

Više iz rubrike

Цвијановић: Србија и Српска јединством исказују своју снагу

Republika Srpska

Cvijanović: Srbija i Srpska jedinstvom iskazuju svoju snagu

2 h

2
Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir o pucnjavi u Istočnom Sarajevu: Traga se za jednim od vođa kriminalne grupe

2 h

3
Жупљанин: Срби са обје стране Дрине могу бити поносни - јединство никада није било снажније

Republika Srpska

Župljanin: Srbi sa obje strane Drine mogu biti ponosni - jedinstvo nikada nije bilo snažnije

2 h

0
Дан српског јединства, слободе и националне заставе -15. септембар обиљежава се данас у Србији и Републици Српској, а тим поводом предсједник Србије Александар Вучић уручиће одликовања заслужним појединицима и институцијама.

Republika Srpska

"Srpska i Srbija s ponosom obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

09

Ronaldo traži doživotnu kaznu zbog morbidnih skandiranja o Žoti

16

06

Pronađeno tijelo žene u laguni u Veneciji

15

49

Suzana Zvonar osuđena na 11 mjeseci zatvora, policajca udarila u međunožje

15

41

Pentagon: Američka vojska suočena sa nedostatkom naoružanja

15

39

Etna ponovo zatvara aerodrome

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima