Minić: Želimo da srpsko jedinstvo bude što veće

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas u Beogradu da Srbija i Srpska žele da srpsko jedinstvo bude što jače.

Minić je podsjetio da je sinoćnjoj svečanoj akademiji u Banjaluci povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istaknuto da je Srbima neophodno jedinstvo koje se gradi u slobodi i uz svoju zastavu.

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- Sinoć u Banjaluci, danas u Beogradu, sutra opet u Beogradu, jednostavno, svakim bićem našim želimo da to srpsko jedinstvo bude što veće - rekao je Minić novinarima nakon što je prisustvovao dodjeli odlikovanja u Palati Srbija zaslužnim pojedincima i institucijama.

On je napomenuo da je na skupu u Banjaluci sinoć rečeno i da Republika Srpska i Srbija predstavljaju jedinstven otadžbinski prostor.

- Ovdje imamo sve isto kao i u Banjaluci. Treba to da čuvamo i gajimo u slobodi - rekao je Minić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na ceremoniji u Beogradu uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

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Ceremoniji u Palati Srbija prisustvovali su i predsjednik Milorad Dodik i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsjednici skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić i Nenad Stevandić, kao i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Prisutni su bili i predstavnici Srba iz regiona.