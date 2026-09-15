Minić: Želimo da srpsko jedinstvo bude što veće

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas u Beogradu da Srbija i Srpska žele da srpsko jedinstvo bude što jače.
Minić je podsjetio da je sinoćnjoj svečanoj akademiji u Banjaluci povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istaknuto da je Srbima neophodno jedinstvo koje se gradi u slobodi i uz svoju zastavu.
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- Sinoć u Banjaluci, danas u Beogradu, sutra opet u Beogradu, jednostavno, svakim bićem našim želimo da to srpsko jedinstvo bude što veće - rekao je Minić novinarima nakon što je prisustvovao dodjeli odlikovanja u Palati Srbija zaslužnim pojedincima i institucijama.
On je napomenuo da je na skupu u Banjaluci sinoć rečeno i da Republika Srpska i Srbija predstavljaju jedinstven otadžbinski prostor.
- Ovdje imamo sve isto kao i u Banjaluci. Treba to da čuvamo i gajimo u slobodi - rekao je Minić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na ceremoniji u Beogradu uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
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Ceremoniji u Palati Srbija prisustvovali su i predsjednik Milorad Dodik i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsjednici skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić i Nenad Stevandić, kao i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Prisutni su bili i predstavnici Srba iz regiona.
Svečano je danas u Palati Srbije. — Savo Minić (@minic_savo) September 15, 2026
Na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave odata je počast zaslužnim pojedincima i institucijama. pic.twitter.com/RS57uyXMnh
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