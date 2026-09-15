Er Srbija uvela direktan let za Tenerife

Letovi između Beograda i ostrva Tenerifa obavljaće se dva puta nedjeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani srijedom i nedjeljom, saopštila je Er Srbija.

Tenerife je sedma destinacija Er Srbije u Španiji, uz Madrid, Barselonu, Malagu, Palmu de Majorku, Valensiju i Alikante.

"Uvođenjem direktnih letova za Tenerife nastavljamo da širimo mrežu Er Srbije u Španiji, koja je jedno od najvažnijih i najatraktivnijih turističkih tržišta u Evropi. Veliko interesovanje putnika za ovu liniju pokazalo je da postoji jasna potražnja za direktnom vezom Beograda sa Kanarskim ostrvima. Tenerife je destinacija koja, zahvaljujući prijatnoj klimi tokom cijele godine, pruža mogućnost za putovanja i van tradicionalne ljetnje sezone, a posebno tokom jeseni i zime. Vjerujemo da će nova linija biti zanimljiva putnicima iz Srbije i regiona, kao i onima koji iz drugih destinacija u našoj mreži preko Beograda putuju na ostrvo Tenerife", rekao je direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić.

Tenerife je najveće među Kanarskim ostrvima i poznato je po upečatljivim pejzažima, pješčanim plažama i raznovrsnoj turističkoj ponudi. Posebno se izdvaja Nacionalni park Teide, kojim dominira vulkan Teide, najviši vrh Španije.

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Ostrvo je poznato i po plažama sa crnim pijeskom, mogućnostima za posmatranje kitova i delfina, brojnim pješačkim stazama, slikovitim primorskim mjestima i atraktivnim vidikovcima. Među najposjećenijim lokacijama su i planinsko selo Maska, prirodni park Anaga i grad San Kristobal de la Laguna, čije je istorijsko jezgro pod zaštitom UNESKO. Tenerife privlači i ljubitelje lokalne gastronomije, aktivnosti na otvorenom i posmatranja zvjezdanog neba.

Er Srbija će već 30. septembra dodatno proširiti svoju mrežu u Španiji uvođenjem direktnih letova između Beograda i Sevilje, čime će nacionalna avio-kompanija povezivati Beograd sa ukupno osam destinacija u toj zemlji.

(TANJUG)