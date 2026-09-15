Upao u rupu ispred kuće i umro na licu mjesta

Tijelo muškarca pronađeno je danas u rupi koja je iskopana za potrebe radova na kanalizaciji u selu Karlovčić kod Beograda, a prema nezvaničnim informacijama, on je upao u rupu koja se nalazi ispred njegove porodične kuće.

Policiji je oko devet sati prijavljeno da se u rupi za potrebe izvođenja radova nalazi stariji čovjek.

Hitna pomoć odmah je izašla na lice mjesta, ali muškarac nije davao znakove života, te su ljekari mogli samo da konstatuju smrt.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf, na tijelu nisu uočeni tragovi nasilne smrti.

Tijelo muškarca poslato je na obdukciju kako bi bilo utvrđeno vrijeme smrti, a samim tim i koliko je vremena proveo u rupi.

Policija je izašla na lice mjesta i izvršen je uviđaj, a o svemu je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.