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Etna ponovo zatvara aerodrome

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15.09.2026 15:39

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Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Salvatore Allegra

Aerodrom u Kataniji zatvoren je zbog oblaka pepela iz vulkana Etna, saopštile su vlasti.

Od juče je otkazano više desetina letova, uključujući mnoge međunarodne linije.

Letovi su zabranjeni do večeras u 22.00 časa.

Etna, najaktivniji evropski vulkan, izbacuje pepeo od 13. septembra.

Prema podacima italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, oblak pepela dostiže visinu od četiri kilometra, prenosi DPA.

Aerodrom u Kataniji koristi veliki broj stranih posjetilaca koji žele da ljetuju na Siciliji, najvećem italijanskom ostrvu u Sredozemnom moru.

U avgustu je bila slična situacija kada je zbog erupcije Etne otkazano više stotine letova u jeku glavne turističke sezone, što je uticalo na više od 100.000 turista.

Vulkan Etna, visine više od 3.300 metara, redovno eruptira i pod stalnim je nadzorom naučnika, prenosi Srna.

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Tagovi :

etna

Aerodrom

Italija

erupcija vulkana

vulkanski pepeo

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