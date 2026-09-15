Etna ponovo zatvara aerodrome

Autor:ATV redakcija
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Aerodrom u Kataniji zatvoren je zbog oblaka pepela iz vulkana Etna, saopštile su vlasti.
Od juče je otkazano više desetina letova, uključujući mnoge međunarodne linije.
Letovi su zabranjeni do večeras u 22.00 časa.
Etna, najaktivniji evropski vulkan, izbacuje pepeo od 13. septembra.
Prema podacima italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, oblak pepela dostiže visinu od četiri kilometra, prenosi DPA.
Aerodrom u Kataniji koristi veliki broj stranih posjetilaca koji žele da ljetuju na Siciliji, najvećem italijanskom ostrvu u Sredozemnom moru.
U avgustu je bila slična situacija kada je zbog erupcije Etne otkazano više stotine letova u jeku glavne turističke sezone, što je uticalo na više od 100.000 turista.
Vulkan Etna, visine više od 3.300 metara, redovno eruptira i pod stalnim je nadzorom naučnika, prenosi Srna.
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