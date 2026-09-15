Lavrov upozorava: Gospodin Makron trenutno putuje

Predsjednik Francuske Emanuel Makron pokušaće tokom posjete Africi da ubijedi lidere afričkih zemalja da ne učestvuju u Samitu Rusije i Afrike, koji će biti održan sljedećeg mjeseca u Moskvi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Gospodin Makron trenutno putuje Afrikom i imamo određene sumnje - zasnovane na određenim činjenicama - da će on dati sve od sebe da odgovori naše afričke prijatelje na najvišem nivou od namjere da prisustvuju Samitu Rusije i Afrike u Moskvi sljedećeg mjeseca", rekao je Lavrov.

On je dodao da se Rusija ne služi takvim metodama i polazi od pretpostavke da su njeni partneri nezavisne i suverene države.

(Srna)