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Lavrov upozorava: Gospodin Makron trenutno putuje

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15.09.2026 13:35

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Predsjednik Francuske Emanuel Makron pokušaće tokom posjete Africi da ubijedi lidere afričkih zemalja da ne učestvuju u Samitu Rusije i Afrike, koji će biti održan sljedećeg mjeseca u Moskvi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Gospodin Makron trenutno putuje Afrikom i imamo određene sumnje - zasnovane na određenim činjenicama - da će on dati sve od sebe da odgovori naše afričke prijatelje na najvišem nivou od namjere da prisustvuju Samitu Rusije i Afrike u Moskvi sljedećeg mjeseca", rekao je Lavrov.

On je dodao da se Rusija ne služi takvim metodama i polazi od pretpostavke da su njeni partneri nezavisne i suverene države.

(Srna)

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Sergej Lavrov

Francuska

Emanuel Makron

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