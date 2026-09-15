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Budimir o pucnjavi u Istočnom Sarajevu: Traga se za jednim od vođa kriminalne grupe

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15.09.2026 14:06

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Жељко Будимир
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da organizovane kriminalne grupe neće imati uticaj koji žele u Republici Srpskoj.

Kada je riječ o rasvjetljavanju slučaja pucnjave u Istočnom Sarajevu početkom avgusta, Budimir je naveo da se za jednim od vođa organizovane kriminalne grupe traga i da je to jedan od prioriteta u ovom trenutku.

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"Prema vrlo osnovanim saznanjima, Đorđe Ždrale se nalazi u Federaciji BiH. Nemamo nadležnost da vršimo policijska ovlaštenja u FBiH i o tome smo obavijestili svoje kolege u Sipi, u Federalnoj upravi policije i Kantonalnoj policiji”, rekao je Budimir novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je dobra saradnja između policijskih agencija u BiH, te da je ovo vrlo složen slučaj.

“Vi ste vidjeli i u ovome slučaju koji se ticao Istočnog Sarajeva i pucnjave, odnosno teškog ubistva u pokušaju Dabića, da bi policija Republike Srpske, da je imala mogućnost, odmah uhapsila počinioca”, rekao je Budimir.

On je istakao da će MUP Republike Srpske nastaviti da traga i da će preduzeti sve mjere i radnje koje su u okviru njegove nadležnosti.

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“Pokušaćemo da maksimalno angažujemo sve agencije u BiH i regionu”, rekao je Budimir.

On je posebno istakao dobru saradnju sa policijom Srbije koja je omogućila da se dođe do počinioca druge pucnjave na Dabića koja je bila u Istočnom Sarajevu.

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Đorđe Ždrale

Željko Budimir

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