Budimir: Ogoljena bošnjačka politika prema srpskim žrtvama

U BiH se pokušava nametnuti narativ prema kojem su samo Bošnjaci bili žrtve rata, aktuelna politika prema srpskim žrtvama sada je potpuno ogoljena, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Reagujući na izjavu bivšeg poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića koji je propagandom nazvao međunarodnu digitalnu kampanju „Upoznajte srpsko stradanje“ koju je Memorijalni centar Republike Srpske organizovao na ključnim lokacijama u Rimu, Budimir je ocenio da pokušaji ukazivanja na srpske žrtve Bošnjaki često pokušavaju da se osposobe.

"Propaganda je po Bošnjacima kada je riječ o srpskoj strani i srpskim žrtvama. Kao da srpska suza ne treba da postoji i kao da srpska majka ne treba žaliti svoje stradale", izjavio je Budimir novinarima u Banjaluci.

Budimir je naveo da se nedovoljno govori o stradanju Srba u Podrinju, Sarajevu i na drugim stratištima, podsjećajući i na podatak da je iz Sarajeva etnički očišćeno 157.000 Srba.

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On je naveo da se ne prihvata stradanje Srba i da se bošnjačka politika u BiH zasniva na jednoj matrici da su samo oni žrtve u ratu u kojem je bilo stradanja svih strana.

Budimir je naveo da podaci o stradanju pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, kada se posmatraju u odnosu na broj stanovnika, pokazuju razmjere stradanja i na srpskoj strani.

"Oko 26.000 boraca Republike Srpske i više od 30.000 stradalih zajedno sa civilima pokazuje da je, kada uporedimo broj žrtava sa brojem stanovnika, približno jednak broj stradao i na srpskoj strani. To se, naravno, ne prihvata i to je ono što nije dobro za ovu zemlju", ukazao je Budimir.

On je naglasio da ništa drugo Srbi ne očekuju od te strane.

„Važno je da su rukavice pale i da se ova politika potpuno ogolila, da vidite koga imate na drugoj strani“, zaključio je Budimir.

(Srna)