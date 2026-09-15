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Svečana ceremonija uručenja odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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15.09.2026 12:18

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Свечана церемонија уручења одликовања поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе
Foto: Printscreen

U Palati Srbije počela je ceremonija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja.

Ceremoniji u Palati Srbija prisustvuju Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut i premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednici skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić, Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.

Prisutni su i predstavnici Srba iz regiona.

Ceremonija je počela himnom "Bože pravde"

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.

Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.

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Tagovi :

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Beograd

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