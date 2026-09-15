Svečana ceremonija uručenja odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Palati Srbije počela je ceremonija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja.
Ceremoniji u Palati Srbija prisustvuju Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut i premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednici skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić, Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.
Prisutni su i predstavnici Srba iz regiona.
Ceremonija je počela himnom "Bože pravde"
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.
Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Trenutno na programu