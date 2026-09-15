Dodik: Na ulazu u Beograd najjednostavnija i najljepša slika onoga što jesmo

Zastave Srbije i Republike Srpske jedna uz drugu duž puta na ulazu u Beograd, kao najjednostavnija i najljepša slika onoga što jesmo - jedan narod, ista istorija, ista vjera, ista ljubav prema slobodi, objavio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je u objavi na društvenoj mreži Iks poručio da granice postoje na kartama, a da su pripadnost, pamćenje i srpska trobojka mnogo stariji i jači od njih.

"Srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave! Živjele Srbija i Republika Srpska", napisao je Dodik.

Zastave Srbije i Republike Srpske jedna uz drugu duž puta na ulazu u Beograd, kao najjednostavnija i najljepša slika onoga što jesmo - jedan narod, ista istorija, ista vjera, ista ljubav prema slobodi.



Granice postoje na kartama. Pripadnost, pamćenje i srpska trobojka mnogo su… pic.twitter.com/L2w4qarJBZ — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 15, 2026

Srbija i Republika Srpska obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sjećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svjetskog rata.