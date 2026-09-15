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Dodik: Na ulazu u Beograd najjednostavnija i najljepša slika onoga što jesmo

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15.09.2026 10:23

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Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Zastave Srbije i Republike Srpske jedna uz drugu duž puta na ulazu u Beograd, kao najjednostavnija i najljepša slika onoga što jesmo - jedan narod, ista istorija, ista vjera, ista ljubav prema slobodi, objavio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je u objavi na društvenoj mreži Iks poručio da granice postoje na kartama, a da su pripadnost, pamćenje i srpska trobojka mnogo stariji i jači od njih.

"Srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave! Živjele Srbija i Republika Srpska", napisao je Dodik.

Srbija i Republika Srpska obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sjećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svjetskog rata.

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Milorad Dodik

Beograd

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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