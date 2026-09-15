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Dodik: Srpska mora da ostane svoja i slobodna

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15.09.2026 09:22

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Милорад Додик
Foto: ATV

Republika Srpska ne traži ništa tuđe ali neće dozvoliti da joj oduzimaju njena prava, identitet i slobodu, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Dodik je istakao da Republika Srpska mora da ostane svoja i slobodna.

"To je zavjet generacija koje su se borile da srpski narod na ovim prostorima sam odlučuje o svojoj sudbini. Ne tražimo ništa tuđe i nikome ne osporavamo njegova prava. Ali nećemo dozvoliti ni da nama oduzimaju naša prava, identitet i slobodu", naveo je Dodik na Iksu.

Prema njegovim riječima, Srpska će biti jača što više bude čuvala svoje jedinstvo, nacionalne vrijednosti i vezu sa Srbijom.

"Jaka Srbija znači snažniji srpski narod, a snažna Republika Srpska znači sigurnu budućnost našeg naroda", zaključio je Dodik.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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