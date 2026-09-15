Biznis plan: Berze, kripto i turistički aduti Srpske

U novoj epizodi emisije „Biznis plan” donosimo priče o kretanjima na berzama, tržištu kriptovaluta, uspejšnim domaćim kompanijama i turističkoj sezoni u Republici Srpskoj.

Od kretanja kamatnih stopa, cijene nafte i zlata do geopolitičkih tenzija koje i te kako utiču na kretanja berzanskih indeksa. Pitamo šta nam tržišta zapravo poručuju?

Istražujemo šta je obilježilo proteklu sedmicu na kripto tržištu i na šta bi investitori trebalo da obrate pažnju.

Predstavljamo rad kompanije „Dineko” iz Trebinja, koja je obilježila 20 godina poslovanja, tokom kojih je od male porodične radionice izrasla u respektabilnu kompaniju i pouzdanog partnera za realizaciju kompleksnih projekata opremanja u BiH, regionu i širom Evrope.

Sumiramo proteklu turističku sezonu u Republici Srpskoj sa Sanelom Šimun, saradniko za odnose s javnošću Turističke organizacije Republike Srpske.

„Biznis plan” donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, „Biznis plan” tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plan” večeras u 21 čas i 10 minuta.