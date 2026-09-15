Tražio svoje zarađene plate, a dobio prijetnje smrću

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Policija u Umagu uhapsila je dvojicu muškaraca, u dobi od 49 i 28 godina, zbog sumnje da su počinili krivična djela neisplate plate i iznude.
Kriminalističko istraživanje proveli su službenici Policijske stanice Umag s ispostavom u Bujama.
Osumnjičeni se terete da su od 11. do 15. septembra prijetili smrću 45-godišnjem muškarcu.
Srbija
Er Srbija uvela direktan let za Tenerife
Prema navodima policije, prijetnje su uslijedile nakon što je muškarac od njih zatražio isplatu plata za dva mjeseca koje mu nisu isplatili.
Dvojica osumnjičenih uhapšena su u jutarnjim satima nakon čega su uz krivičnu prijavu predata u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
Srbija
Upao u rupu ispred kuće i umro na licu mjesta
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, piše "Indeks".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
1 h0
Region
5 h0
Region
5 h0
Region
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
09
16
06
15
49
15
41
15
39
Trenutno na programu