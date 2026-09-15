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Tražio svoje zarađene plate, a dobio prijetnje smrću

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15.09.2026 14:52

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija u Umagu uhapsila je dvojicu muškaraca, u dobi od 49 i 28 godina, zbog sumnje da su počinili krivična djela neisplate plate i iznude.

Kriminalističko istraživanje proveli su službenici Policijske stanice Umag s ispostavom u Bujama.

Osumnjičeni se terete da su od 11. do 15. septembra prijetili smrću 45-godišnjem muškarcu.

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Prema navodima policije, prijetnje su uslijedile nakon što je muškarac od njih zatražio isplatu plata za dva mjeseca koje mu nisu isplatili.

Dvojica osumnjičenih uhapšena su u jutarnjim satima nakon čega su uz krivičnu prijavu predata u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

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Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, piše "Indeks".

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Tagovi :

prijetnje

Hrvatska

Plata

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