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"Srpska i Srbija s ponosom obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave"

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15.09.2026 13:20

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Дан српског јединства, слободе и националне заставе -15. септембар обиљежава се данас у Србији и Републици Српској, а тим поводом предсједник Србије Александар Вучић уручиће одликовања заслужним појединицима и институцијама.
Foto: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Republika Srpska i Srbija s ponosom obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, da slave ne samo vojnu pobjedu već i biološki opstanak srpskog naroda.

Vučić, koji je danas dodijelio odlikovanja zaslužnima, rekao je da je ovaj praznik obaveza da Srbi bez obzira na granice u budućnosti ostanu jedan narod.

Ceremoniji u Palati Srbija prisustvovali su Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut i premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednici skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić, Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.

Александар Вучић

Srbija

Vučić: Sloboda je najveća vrijednost koju jedan narod može da ima

Prisutni su bili i predstavnici Srba iz regiona.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.

Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.

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Tagovi :

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Srbija

Republika Srpska

Aleksandar Vučić

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