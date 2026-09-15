Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Republika Srpska i Srbija s ponosom obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, da slave ne samo vojnu pobjedu već i biološki opstanak srpskog naroda.

Vučić, koji je danas dodijelio odlikovanja zaslužnima, rekao je da je ovaj praznik obaveza da Srbi bez obzira na granice u budućnosti ostanu jedan narod.

Ceremoniji u Palati Srbija prisustvovali su Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut i premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednici skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić, Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.

Srbija Vučić: Sloboda je najveća vrijednost koju jedan narod može da ima

Prisutni su bili i predstavnici Srba iz regiona.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.

Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.