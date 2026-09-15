Skupština akcionara HE na Drini o dokapitalizaciji HE Bistrica 25. septembra

Autor:ATV redakcija
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Privremeni Nadzorni odbor Hidroelektrana na Drini zakazao je za 25. septembar sjednicu Skupštine akcionara na kojoj će se naći na dva važna pitanja o Hidroelektrani Bistrica.
Jedna od tačaka predloženog Dnevnog reda je dokapitalizacija HE Bistrica d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva konverzijom potraživanja u novčani ulog osnivača Društva.
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Na Skupštini akcionara takođe bi trebalo da bude razmatrana Odluka o usvajanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju HE Bistrica.
Iz Nadzornog odbora su istakli da će ukoliko ne bude mogućnosti da se sjednica održi 25. septembra ona biti održana 2. oktobra.
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